Muğla'nın ilçesi Bodrum'da yaşayan tanınmış Yazar ve İletişimci Hanzade Özerten Urul (45), metil alkol zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede tam dokuz ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Sanat ve medya camiasını yasa boğan bu trajik ölüm, sahte alkol tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi. Urul’un uzun ve zorlu tedavi sürecine rağmen hayata tutunamaması, sevenlerini derinden üzdü.

Ortakent’teki dram ve soruşturmanın Ankara bağlantısı

Olay, geçtiğimiz yıl 24 Ocak tarihinde Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde yaşandı. Hanzade Özerten Urul ile eşi Emre Urul (49), metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle birden fenalaştı. Çift, acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu vahim durum üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı. Yapılan titiz incelemeler sonucunda, çiftin zehirlenmeye yol açan metil alkolü Ankara’dan temin ettiği tespit edildi. Polis ekipleri, olayın sorumlularını yakalamak için hızla harekete geçti.

Eşi kurtuldu, Yazar Urul'un son yolculuğu Ortakent Mezarlığı'na

Hastanedeki tedavi süreçlerinde, Emre Urul, uygulanan yoğun tıbbi müdahaleler sayesinde sadece üç gün sonra taburcu edilerek sağlığına kavuştu. Ancak Hanzade Özerten Urul'un durumu maalesef çok daha kritikti. Genç yazar, tam dokuz ay boyunca yoğun bakım ünitesinde kaldı ve doktorların tüm çabalarına rağmen hayata döndürülemedi. Urul'un ani vefatı sevenlerini derinden sarsarken, cenazesi Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada, polis ekipleri 26 Ocak'ta düzenledikleri başarılı bir operasyonla zehirlenme olayından sorumlu tutulan şüpheliler Z.A.D. ve M.T.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkili makamlar, olayın tüm yönlerinin aydınlatılması amacıyla başlatılan adli soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğünü ve sahte alkol üreticilerine karşı mücadelenin aralıksız devam ettiğini bildirdi.