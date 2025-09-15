Son Mühür- Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Sıla, hayranlarının yıllardır büyük bir beğeniyle dinlediği "Bodrum’un Suları" adlı parçasını, yepyeni bir düzenlemeyle yeniden müzik dünyasına sundu. Sanatçının "Joker" albümünde yer alan bu özel şarkı, vokalisti Dünya Kızılçay’ın yaratıcı dokunuşlarıyla modern bir kimlik kazandı. 12 Eylül itibarıyla tüm dijital platformlarda yayınlanan eser, müzikseverlerden tam not aldı. Şarkının ilk canlı performansı ise Adana’da gerçekleşti ve büyük ilgi gördü.

Adana konserinde sürpriz performans

Sıla, hafta sonu Adana'da verdiği ve tüm biletleri tükenen açık hava konserinde, "Bodrum’un Suları"nın bu yeni versiyonunu ilk kez seslendirdi. Dinleyiciler, şarkının yeniden yorumlanmış halini coşkuyla karşıladı ve konserde büyük bir beğeni topladı. Sıla'nın enerjisi ve yeni düzenlemenin dinleyiciler üzerinde yarattığı etki, gecenin unutulmaz anları arasında yer aldı. Sanatçı, bu özel şarkının yeniden doğuşuyla, eski bir eserini günümüzün müzik zevkine uygun hale getirerek, dinleyicileriyle arasındaki bağı daha da güçlendirdi.

Sıla'dan eserin hikayesine dair duygusal açıklamalar

Sıla, şarkının yeniden düzenleme sürecine dair hislerini şu sözlerle ifade etti: "İki yıl önce, Dünya Kızılçay ile bir sohbetimiz sırasında, 'Bodrum’un Suları'na neden bir stüdyo kaydının olmadığını sordu. Ben de ona 'Yap olsun o zaman' diyerek cesaret verdim. Dünya'nın hayal gücü ve ilhamı sayesinde, şarkı epik bir düzenlemeyle bambaşka bir boyuta taşındı. Bu halinden çok mutluyum. Böylesine özel bir eseri dinleyicilerimize sunmak bizim için büyük bir gurur."