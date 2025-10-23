Bir süredir kanser tedavisi gören Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy, 62 yaşında İzmir’de yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatı, Türk sinema camiasında derin üzüntü yarattı.

Film-San Vakfı’ndan başsağlığı mesajı

Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Neşe Aksoy’un vefatı dolayısıyla ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi. Açıklamada, "Film-San Vakfı şeref üyelerimizden Neşe Aksoy’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mesleki kariyer ve sanat hayatı

İstanbul’da 1966 yılında dünyaya gelen Neşe Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Sinema kariyerinde “Vahşi Aşk”, “Arkadaşım”, “Çare Sende Allahım”, “Can Kurban” ve “Lodos Zühtü” gibi birçok filmde rol aldı. Tarık Akan ve Fikret Hakan gibi Yeşilçam’ın önde gelen isimleriyle başrolleri paylaştığı “Arkadaşım” filmi, sanatçının hafızalara kazınmasını sağladı.

Sanatçının oyunculuğun yanı sıra İngiltere’de aldığı resim eğitimiyle birçok sergiye imza attığı ve özellikle son yıllarda bu alanda projeler hazırladığı da biliniyordu.

Film-San Genel Müdürü’nden anma mesajı

Film-San Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Neşe Aksoy’un vefatının ardından yaptığı açıklamada, “Neşe Hanım, her zaman güzel işler yapmak isteyen bir sanatçıydı. Oyunculuğun yanı sıra önemli bir sergi üzerinde de çalışıyordu, fakat hastalığı bunu engelledi. Hayata olumlu bakan bir insanı kaybettik. Başımız sağ olsun” dedi.

Terzioğlu, sanatçının cenaze töreniyle ilgili detayların henüz netleşmediğini de belirtti.

Sağlık durumu ve duyurusu

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında sosyal medya üzerinden akciğer kanseri olduğunu duyuran Neşe Aksoy, tedavi sürecine rağmen üretkenliğini sürdürmeye çalışıyordu.