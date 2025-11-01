Türk sinemasının duayen isimlerinden, 85 yaşındaki Engin Çağlar, İstanbul Şişli’de feci bir trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, usta oyuncu yolun karşısına geçmek isterken seyir halindeki bir motosikletin çarpması sonucu yere savruldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları gün yüzüne çıktı. Görüntülerde Engin Çağlar’ın yolun karşısına geçmeye çalıştığı, o sırada hızla gelen bir motosikletin çarpmasıyla yere düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, olayın ne kadar ani gerçekleştiğini ortaya koydu.

Sanat camiası yasa boğuldu

Yeşilçam’ın “Kadın Değil Baş Belası”, “Kınalı Yapıncak” ve “Feride” gibi unutulmaz filmleriyle hafızalara kazınan Engin Çağlar’ın vefatı sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

Film-San Vakfı, “Türk sinemasının değerli oyuncusu Engin Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” mesajını paylaştı.