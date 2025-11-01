Son Mühür/ Beste Temel- Sahtekarlar dizisinde “Taha” karakterine hayat veren genç oyuncu Can Bartu Arslan, sosyal medyada yaptığı bir yorumla gündeme oturdu.

Dizideki rolü hakkında yapılan eleştirilere beklenmedik bir yanıt veren Arslan, takipçisinin yorumuna verdiği esprili cevapla kısa sürede gündem oldu.

Eleştiriyle başlayan diyalog dikkat çekti

Sosyal medyada bir kullanıcı, oyuncunun performansına yönelik eleştiride bulunarak, “Bu Taha diziden çıkabilir mi lütfen, zaten gereksizlik dışında bir görevi yok, aşırı fuzuli dizide.” ifadelerini kullandı.

Bu yorumun ardından sessiz kalmayan Arslan, hem mizahi hem de gerçekçi bir dille yanıt verdi.

“Abla ben ev kiramı ödemeyeyim mi?”

Genç oyuncu, eleştiriye şu kısa ama çarpıcı ifadeyle karşılık verdi: “Abla ben ev kiramı ödemeyeyim mi?” Bu cevabı, sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Arslan’ın yorumuna çok sayıda kullanıcı destek verirken, bazıları oyuncunun yanıtını “doğal ve samimi” buldu.