İzmir’in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde sabah saatlerinden itibaren deniz yüzeyi, deniz marulu olarak bilinen yeşil tabakayla kaplandı. Sahil boyunca gözlemlenen tabaka, özellikle dalgaların az olduğu sığ bölgelerde yoğunlaştı. Bölgeye yürüyüş ve spor için gelen vatandaşlar, denizdeki renk değişimini fark etti.

Mevsim dışı görülen deniz marulu uyarısı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz marulunun genellikle Ekim ve Mayıs aylarında ortaya çıktığını belirtti. Yaşar, “Bugün Aralık 12 ve kış mevsimindeyiz. Bu mevsimde deniz marulu görülmesi olağan dışıdır ve körfezin ciddi şekilde kirlendiğini gösterir” dedi. Prof. Dr. Yaşar, geçmiş yıllarda yaşanan plankton patlamalarının ve balık ölümlerinin Körfez’deki kirliliğin boyutunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Kirliliğin kaynağı arıtılmamış fabrika suları

Prof. Dr. Yaşar, Körfez’deki asıl kirliliğin fabrikalardan gelen arıtılmamış sular olduğunu vurguladı. Bornova ilçesinden gelen derelerle taşınan ağır kirliliğe dikkat çeken Yaşar, “Fabrikaların arıtma tesislerini çalıştırması ve gerektiğinde devlet desteğiyle enerji sorununun çözülmesi şart.

Küçük ölçekli arıtma üniteleri bile Körfez’in temizlenmesinde etkili olabilir” dedi. İzmir Körfezi’nin Akdeniz’in en verimli ve kaliteli balıkların yaşadığı alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Yaşar, bilime dayalı önlemlerin önemine işaret etti.

Temizlik çalışmaları devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz yüzeyinde biriken deniz marullarını temizlemek için yüzer-gezer palet araçlarıyla çalışma yürütüyor. Belediye ekipleri, sahil boyunca tabakanın yoğunlaştığı bölgelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.