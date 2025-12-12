Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Güç’e ziyarette CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Eylem Alan Çetiner ile CHP İzmir İl Basın Danışmanı Sait Çelik eşlik etti.

İGC yönetimi ev sahipliği yaptı

Ziyarette; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, Genel Sekreter Reşat Yörük, Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz, Proje Koordinatörü Reyhan Şenay, Dijital Medya Danışmanı Levent Özen ve 9 Eylül Gazetesi Sorumlu Müdürü Serdar Yılmaz hazır bulundu.

Görüşmede kentin güncel başlıkları, basının karşı karşıya kaldığı sorunlar ve gazetecilik mesleğinin geleceğine ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

Güç: “Özgür basın toplumun güvencesidir”

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, özgür basının siyaset ile toplum arasındaki en güçlü bağ olduğuna dikkat çekti. Güç, “Gerçeklerin üzerini örten değil, topluma ışık tutan bir basın hepimizin güvencesidir. İzmir, basın kültürüyle her zaman örnek bir kent oldu. Bu geleneğin güçlenmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Gazetecilerin özgürce yazabildiği bir ülke, yarınlarına umutla bakan bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

Gappi: “Gazetecilik demokrasinin nefesidir”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise basının toplum açısından taşıdığı hayati role vurgu yaptı. Gappi, “Gazetecilik, demokrasinin nefesidir. Basın özgürse toplum da özgürdür. İzmir’de bu nefesin kesilmemesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Doğru bilginin dolaşımda olduğu bir şehir daha adil ve daha dirençlidir. Bu nedenle nitelikli gazeteciler ile yerel yönetimler arasındaki dayanışma büyük önem taşır” dedi.