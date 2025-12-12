Son Mühür / Atakan Başpehlivan Önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Balçova Esnaf Sanatkarlar Odası seçimlerinin üç adaylı gerçekleşeceği ve mevcut başkan Ali İhsan Boyacı’nın, Balçova Park Büfe’nin sahibi Serdar Figen’in ve geçmiş dönemlerde uzun süre başkanlık yapmış olan Şerif Sürücü’nün karşı karşıya gelmesinin muhtemel olacağı öğrenildi.

Üç adaylı seçim kapıda

10 Ocak Cumartesi günü saat 11.00’de Balçova Termal Otel Kardelen Salonu’nda yapılacak Balçova Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde, metropol ilçelerde olduğu gibi çok adaylı bir yarış yaşanması bekleniyor.

Ali İhsan Boyacı tekrardan başkanlığı istiyor

Odanın uzun süredir başkanlık görevini yürüten Ali İhsan Boyacı, bir kez daha aday olduğunu açıklarken; Balçova Park Büfe’nin işletmecisi olarak bilinen Serdar Figen de başkanlığa talip olduğunu ve önümüzdeki günlerde adaylığını açıklayacağını duyurdu.

Önümüzdeki günlerde çalışmalar yoğunlaşacak

Öte yandan geçmiş dönemlerde oda başkanlığı yapan Şerif Sürücü, “Bu yola alın teriyle dimdik duran tüm esnafımızın sesi olmak için çıkıyoruz” ifadeleriyle yeniden adaylığını ilan ederken, adayların önümüzdeki günlerde esnaf ziyaretlerini sıklaştırarak saha çalışmalarını yoğunlaştıracağı öğrenildi.