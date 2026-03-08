Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup’ta 24. hafta karşılaşmasında deplasmanda Uşakspor’u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Yeşil-kırmızılı ekip bu sonuçla üst üste dördüncü kez sahadan üç puanla ayrıldı.

Deplasmanda kritik galibiyet

24. hafta mücadelesinde Uşak’ta oynanan karşılaşmada Karşıyaka, ev sahibi Uşakspor karşısında sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 53’e yükselten İzmir temsilcisi, ligdeki çıkışını devam ettirdi.

Karşıyaka, aldığı galibiyetle lig tablosunda üçüncü sıradaki yerini korurken, bir maç eksiği bulunan ikinci sıradaki Eskişehirspor ile arasındaki puan farkını da 1’e düşürdü.

Karşıyaka’yı zorlu bir fikstür bekliyor

Son haftalarda form grafiğini yükselten Karşıyaka’yı önümüzdeki haftalarda kritik karşılaşmalar bekliyor. İzmir ekibi, gelecek hafta sahasında play-off hattında yer alan Ayvalıkgücü ile karşılaşacak.

Bu mücadelenin ardından yeşil-kırmızılılar, deplasmanda play-off potasının hemen altında bulunan Denizli İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.

Doğrudan rakiple kritik mücadele

Karşıyaka, söz konusu periyodun en kritik karşılaşmalarından birinde sahasında ikinci sırada bulunan Eskişehirspor’u ağırlayacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetimindeki yeşil-kırmızılı ekip, bu karşılaşmada doğrudan rakibine karşı avantaj elde etmeyi hedefleyecek.

İzmir derbisiyle kapanacak

Karşıyaka, zorlu fikstürün son maçında ise deplasmanda ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Bornova 1877 ile karşılaşacak.