Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart Ayı olağan Meclis Toplantısı’nın birinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda başkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Toplantıda Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında hak sahiplerini ilgilendiren bir düzenleme gündeme geldi. Başkanlıktan meclise getirilen önergeye göre, proje inşaatları belirlenen sürede tamamlanamazsa, hak sahiplerinin borçlanma bedelleri sabit tutulacak, TEFE-TÜFE ve memur maaş artışları gibi güncellemeler borçlara yansıtılmayacak.

Düzenlemeyle, hak sahiplerinin proje gecikmelerinden kaynaklı ek mali yükümlülüklerle karşılaşması önlenmiş olacak. Metrekare birim borç bedelleri, belediye tarafından belirlenen iş bitim tarihi esas alınarak Belediye Encümeni tarafından hesaplanacak.

Mecliste görüşülen önerge, oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara sevk edildi ve uygulama esaslarının netleşmesi için süreç başlatıldı.

İlgili önerge şu şekilde;

İhalesi tamamlanarak inşaat aşamasına geçen etaplarda, taahhüt edilen teslim tarihi ile fiili teslim tarihi arasındaki fark nedeniyle oluşabilecek fiyat artışlarını önlemek amacıyla, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi uygulama esaslarının “Borçlanma Birim Bedelleri” bölümüne aşağıdaki maddenin eklenmesi görüşülecek: “Teslim Süresinin Aşılması Halinde Borçlanma Bedellerinin Sabitlenmesi: Konut veya işyeri teslimlerinin, süre uzatımı dahil belirlenen iş bitim tarihi itibarıyla gerçekleştirilememesi durumunda, hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması ve hakkaniyetin sağlanması amacıyla, Belediyemiz tarafından yükleniciye ilgili mevzuat kapsamında verilen süre uzatımı dahil, iş bitim tarihinde tamamlanmayan yapım etaplarında konut/işyeri teslimleri yapılana kadar borçlanma birim bedellerine herhangi bir artış (TEFE/TÜFE, memur maaş artışı ve Belediye Encümeni Kararı ile yapılan güncellemeler) yansıtılmaz. Bu kapsamda, hak sahiplerinin ödeyeceği borçlanma (m²) birim bedeli, iş bitim tarihi esas alınarak Belediye Encümenince hesaplanır ve hak sahipleri sözleşmelerindeki borçlanma miktarını (m²) bu bedel üzerinden, Belediye Meclisince belirlenecek süre içinde öder.”