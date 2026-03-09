Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart Ayı olağan Meclis Toplantısı’nın birinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda başkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Toplantıda, 30 Ekim 2020 depremi sonrası konutları yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlara tahsis edilen geçici konutların giderleri gündeme geldi.

Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi’nde belediyeye ait 4 blokta bulunan toplam 224 bağımsız bölüm, depremzedelere geçici konut olarak tahsis edilmişti. Daha önce alınan karar doğrultusunda, 13 Kasım 2021 tarihli meclis kararı ile söz konusu dairelerin su, elektrik, yakıt ve ortak alan giderlerinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar belediye tarafından karşılanmasına onay verilmişti.

Güncel durumda iki blok tamamen tahliye edilerek belediyeye teslim edilirken, diğer iki blokta bazı depremzedelerin tahliye işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, tahliye süreci tamamlanana kadar giderlerin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bütçesinden karşılanması önerisi meclis gündemine taşındı.

Öneri meclis üyelerince görüşülerek oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.

“Mülkiyeti Belediyemize ait Karabağlar İlçesi Yaşar Kemal Mahallesinde bulunan; 11259 ada 2 parselde 6002 Sokak No:14 C-1 Blokta 56 bağımsız bölüm, 11260 ada 1 parselde 6002 Sokak No:45 B-9 Blokta 56 bağımsız bölüm, 11265 ada 1 parselde 6004 Sokak No:24 B-9 Blokta 56 bağımsız bölüm ile 6004 Sokak No:26 B-10 Blokta 56 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 224 bağımsız bölümün, 30 Ekim 2020 depremi nedeniyle konutları yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlara geçici 4 konut olarak tahsisine ve su, elektrik, yakıt ile ortak giderlerinin Belediyemizce 31/12/2024 tarihine kadar karşılanmasına Belediye Meclisimizin 13/11/2021 tarihli ve 05.1012 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup, söz konusu bağımsız bölümlerden 6002 Sokak No:14 C-1 ve 6002 Sokak No:45 B-9 Blokta bulunanlar tahliye edilerek Belediyemize teslim edilmiş ve 6004 Sokak No:24 B-9 ve 6004 Sokak No:26 B-10 Blokta ikamet eden bazı depremzede vatandaşların tahliye süreçleri ise devam edeceğinden, bu bloklarda Belediyemiz adına kayıtlı abonelikler üzerinden tahakkuk eden; su giderlerinin 01/01/2025 tarihinden, elektrik ve aidat giderlerinin ise 12/09/2025 tarihinden itibaren Müdürlüğümüzce ödenmeye başlandığı dikkate alınarak, tahliye süreçleri tamamlanıncaya kadar söz konusu giderlerin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğünün “İhtiyaç Sahibi Vatandaşlar” bütçe tertibinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Sosyal Hizmetler Dai.Bşk.E.2840348)”