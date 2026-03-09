Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısında İZBAN A.Ş. ile ilgili önemli bir gündem maddesi görüşüldü. Daha önce Büyükşehir ile İZBAN arasında ray ve hat bedellerinin yüksekliği nedeniyle tartışmalar yaşanmış, İZBAN Başkanı Cemil Tugay, hattın ya tamamen belediyeye ya da TCDD’ye devredilmesi gerektiğini açıklamıştı. Bugünkü meclis toplantısında ise konuya dair yeni bir gelişme gündeme geldi.

Meclis, İZBAN’ın bankadan kullanacağı teminat mektubu için belediyenin ortaklık payı oranında kefil olmasına yönelik yetki verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

İZBAN A.Ş.’nin belediyeye ilettiği yazıda, şirkette hizmet alımı kapsamında çalışan temizlik ve güvenlik personellerinin açtığı işçilik alacağı davaları sonucunda bazı dosyalarda alacak hükmü verildiği ve bu kapsamda şirket aleyhine icra takiplerinin başlatıldığı belirtildi. İcra işlemlerinin istinaf süreci tamamlanana kadar durdurulabilmesi için ise banka teminat mektubuna ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Bu kapsamda İZBAN A.Ş.’nin Türkiye Vakıflar Bankası İzmir Şubesi ile görüşme gerçekleştirdiği ve banka nezdinde şirket adına 100 milyon TL’ye kadar teminat limiti tahsis edildiği bildirildi. Ancak söz konusu teminatın kullanılabilmesi için, İZBAN’ın ortaklarından biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketteki yüzde 47’lik payı oranında kefalet vermesi gerektiği kaydedildi.

Mecliste görüşülen önerge doğrultusunda, bankaca tahsis edilen 100 milyon TL’ye kadar olan teminat limitinin İZBAN A.Ş. tarafından tek seferde ya da dilimler halinde kullanılabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 47 oranında müteselsil kefil olması kararlaştırıldı. Ayrıca krediye ilişkin garanti ve teminatların verilmesi, sözleşme ve protokollerin imzalanması, bankalar ve resmi kurumlar nezdindeki işlemlerin yürütülmesi konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi de gündeme geldi.