Son Mühür/Merve Turan- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir’deki yerel yönetim uygulamalarını eleştirerek CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni hedef aldı. Kaya, kentin potansiyeline rağmen yönetimde ciddi eksiklikler yaşandığını savundu.

İzmir’in potansiyeli ve yönetim eleştirisi

Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İzmir’in güçlü bir kent olduğunu vurguladı. “İzmir; üretim, ticaret, tarım ve turizm alanlarında önemli bir potansiyele sahip, kültürel çeşitliliği ve dinamizmi ile öne çıkan bir şehir. Ancak uzun yıllardır bu potansiyel, yerel yönetim zaafları nedeniyle yeterince değerlendirilemiyor” ifadelerini kullandı.

“Su kesintileri, yürüyen merdiven arızası...”

Milletvekili Kaya, kentteki bazı temel hizmetlerde yaşanan aksaklıklara dikkat çekti. ESHOT seferlerindeki gecikmeler, su kesintileri, metro istasyonlarındaki arızalar ve altyapı yetersizliklerinin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti. Kaya, “İzmirli vatandaşlar dünyanın en pahalı suyunu kullanırken, zaman zaman uzun süre susuz kalabiliyor. Metro yürüyen merdivenlerindeki sürekli arızalar ise yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler için ulaşımı zorlaştırıyor” dedi.

Altyapı ve planlama eksikliği

Kaya, şehrin altyapı ve planlama eksikliklerinin de gündelik yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti. “Her yağmurda yollar göle dönüyor, sokaklar çukurlarla dolu ve çöpler düzenli toplanamıyor. Bunlar büyük projeler değil, en temel belediyecilik hizmetleri. İzmir’de vizyon ve planlama eksikliği, hizmet üretimini felce uğratıyor” diye konuştu.

“Eksik olan, kararlı, planlı ve liyakatli yerel yöneticiler”

AK Parti’li Kaya, kentin güçlü insan kaynağına rağmen yönetim eksikliği bulunduğunu belirterek, “İzmir’in potansiyeli ve insan kaynağı güçlü; eksik olan, kararlı, planlı ve liyakatli yerel yöneticiler. 4,5 milyonluk İzmir, 4 katlı bir apartmanı dahi yönetemeyecek yöneticileri hak etmiyor” ifadelerini kullandı.