3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın zemininde başlatılan bakım çalışmaları nedeniyle bu hafta Eskişehir Anadolu karşısına farklı bir adreste çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip, 1407 gün sonra İzmir Atatürk Stadı’nda taraftarıyla buluşacak.

Atatürk Stadı’nda uzun yıllar ev sahibi

1971 Akdeniz Oyunları için inşa edilen ve yaklaşık 55 yıllık bir tarihe sahip olan İzmir Atatürk Stadı, Karşıyaka için özel bir anlam taşıyor.

Eski Alsancak Stadı’nın 2014’te çürük raporu nedeniyle kapatılıp yıkılmasının ardından Kaf-Kaf, tam 8 sezon boyunca rakiplerini Atatürk Stadı’nda ağırlamıştı.

Son maç 28 Kasım 2021’de

Karşıyaka, Atatürk Stadı’ndaki son karşılaşmasını 28 Kasım 2021’de Edirnespor’a karşı oynamıştı.

Bu tarihten sonra yeşil-kırmızılılar önce Bornova Stadı’na, ardından ise yeniden inşa edilen Alsancak Mustafa Denizli Stadı’na taşındı.

Bu hafta, takvimler cumartesiyi gösterdiğinde Karşıyaka, dört yıl aradan sonra yeniden Atatürk Stadı çimlerine basacak.

Zirve yarışında kritik sınav

Sezona etkili bir giriş yapan Karşıyaka, 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta oynadığı dört maçtan da galibiyetle ayrılarak zirve ortağı oldu.

Eskişehir Anadolu ile cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak mücadele, hem şampiyonluk yolundaki iddia açısından hem de tarihi bir dönüş anlamında büyük önem taşıyor.