İzmir'in simge yapıları haline gelen Meslek Fabrikası, Egemenlik Binası ve eski Gasilhane'nin Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne devri, kamuoyunda büyük tartışmaları da beraberinde getirmeye devam ediyor. Siyasi camiadan çok sayıda tepki gelirken, bir tepki de İzmir Barosu'ndan geldi.

İzmir Barosu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Son dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bazı taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine geçirilmesi yönündeki girişimleri kaygıyla izlemekteyiz.

Sayısı 200 bine yaklaşan kursiyere sertifikalı meslek kursları sağlamış olan Meslek Fabrikası, 1800’lerin sonunda İzmir’e bir belediye binası kazandırmak amacıyla şehrin yöneticilerinin para toplayarak inşa ettirdiği Egemenlik Evi ve hem gasilhane hem de evde bakım hizmeti olarak kamu hizmetinde kullanılan binaların yasal süreçlerin tamamlanması beklenmeden Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine geçirilme çabasının kamuya, İzmir ve İzmirlilere herhangi bir yararı olmadığı gibi hukukî de olmadığı kanaatindeyiz.

Hiçbirinde ticari faaliyet yürütülmeyen, İzmirlilerin ekonomik ve sosyal yaşantılarına destek olmak adına faaliyet gösteren bu kurumların vakfedilmediği yönündeki tarihi vesikalar dikkate alınmaksızın ve gerekli hukuki süreçler tamamlanmadan gerçekleştirilen girişimlerin kamuoyu vicdanında kabul edilmeyeceği de açıktır.

İzmirlilerin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin büyük çabalar ve emeklerle ayakta tuttuğu, var ettiği ve İzmir halkının yaşamlarını kolaylaştırmak dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyen kurumlarının yine bir kamu kurumu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde kalması gerektiğinin altını çiziyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu haklı mücadelesinde yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."