İzmir Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belediyelere ait okul öncesi eğitim kurumlarının kapatılmasına yönelik genelgesiyle ilgili açıklama yaptı. Belediyeden yapılan değerlendirmede, yürütülen çalışmaların örgün eğitime alternatif olmadığı ve özel eğitim kurumu niteliği taşımadığı vurgulandı.

“Faaliyetlerimiz örgün eğitimin yerine geçmiyor”

Belediye açıklamasında, bünyede sürdürülen programların herhangi bir özel eğitim kurumu statüsünde olmadığı belirtilerek, söz konusu faaliyetlerin sosyal destek kapsamındaki tamamlayıcı uygulamalar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, çocukların erken yaş döneminde desteklenmesinin yalnızca bireysel değil toplumsal bir yatırım olduğuna dikkat çekildi.

Dezavantajlı mahallelere yönelik programlar

Belediyenin özellikle ekonomik zorluk yaşayan ailelerin çocuklarına yönelik çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. Bu kapsamda hayata geçirilen programların;

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimini desteklediği,

Sanatsal ve kişisel becerilerin güçlendirilmesini hedeflediği,

Fırsat eşitliğini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, uygulamaların sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde sürdürüldüğü ve ailelerin yükünü hafifletmeye yönelik olduğu ifade edildi.

“Destekleri azaltmayacağız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik destek programlarının azaltılmayacağını, aksine artırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Çocukların güvenli, kapsayıcı ve nitelikli ortamlarda gelişim göstermesinin öncelik olduğu kaydedildi.

“Çocukların gelişimi ortak sorumluluk”

Açıklamada son olarak çocukların gelişiminin kamusal ve ortak bir sorumluluk olduğunun altı çizildi. Belediyenin bu sorumluluğu sosyal adalet, fırsat eşitliği ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda sürdürme kararlılığında olduğu belirtildi.