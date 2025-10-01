Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi’nin baştan sona yenilediği M. Yüce Sonkurt Parkı, Mutlu Çocuklar Sokağı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Çocuklar spor etkinlikleri ve yeni oyun gruplarında doyasıya eğlenirken, mahalle sakinleri de Mutluluk Kahvesi’nde vakit geçirdi.

Parka yeni yüz

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilenen M. Yüce Sonkurt Parkı, çevre düzenlemesiyle birlikte Konaklıların hizmetine sunuldu. Şükrü Saraçoğlu Caddesi üzerinde, Murat Reis Camii arkasından Halil Rıfat Paşa Meydanı’na kadar uzanan park, güvenli yapısıyla özellikle çevredeki okullara giden öğrenciler ve mahalle sakinlerinin uğrak noktası haline geldi.

Çocuklara ve sporseverlere özel alanlar

Parkta eksik parkeler tamamlandı, bariyerler yenilendi, yürüyüş yolları elden geçirildi ve aydınlatma sistemi yenilendi. Çocuklar için 400 metrekare kauçuk zemin üzerine üç farklı oyun alanı oluşturuldu; düşevi, hayvan figürlü ve helikopterli mini oyun grupları yerleştirildi. Ayrıca 80 metrekarelik alana spor aletleri, tenis ve satranç masaları konuldu. Parkta oturma duvarları ve şezlong tipi oturaklarla hem konfor hem estetik sağlandı. Patili dostlar için ise özel bir pati parkı oluşturuldu.

Mutluluk Kahvesi ilgi gördü

Parkın alt tarafında yer alan Halil Rıfat Paşa Meydanı da yenilenerek düzenlendi. Çevre sakinlerinin özellikle beğendiği Mutluluk Kahvesi, ekonomik menüsüyle kısa sürede mahallelinin uğrak noktası haline geldi. Veliler, çocuklarını okuldan alırken parkta güvenle vakit geçirdiklerini ifade etti.