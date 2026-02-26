İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında kurduğu iftar sofralarıyla binlerce vatandaşı aynı masa etrafında buluşturmaya devam ediyor. Son olarak Karşıyaka Alaybey’de bulunan Volkan Vedat Akay Parkı’nda yaklaşık 3 bin kişilik iftar organizasyonu gerçekleştirildi.

Karşıyaka’da yoğun katılım

İftar programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı temsilen Meclis Üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık katıldı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş iftar sofrasında yer aldı.

Program kapsamında çocuklara pamuk şeker dağıtılırken, aileler Ramazan’ın manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Sosyal dayanışma vurgusu

Belediye yetkilileri, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla kentin dört bir yanında iftar organizasyonları düzenlediklerini belirtti. Kurulan sofralarla hem ihtiyaç sahiplerine destek sağlandığı hem de mahalle kültürünün pekiştirildiği ifade edildi.

İftar programı ilçelerde devam edecek

İftar sofraları önümüzdeki günlerde İzmir’in farklı ilçelerinde kurulmaya devam edecek. Program kapsamında:

27 Şubat’ta Bornova Doğanlar Kapalı Pazaryeri

28 Şubat’ta Ödemiş Belediyesi Nikah ve Kongre Salonu

Mart ayı takvimi ise şu şekilde:

1 Mart: Çiğli Evka-2 Kapalı Pazaryeri

2 Mart: Balçova Teleferik Kapalı Pazaryeri ve Narlıdere Kapalı Pazaryeri

3 Mart: Güzelbahçe Belediye Düğün Salonu

4 Mart: Foça Yeni Foça Çok Amaçlı Spor Salonu

5 Mart: Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri

6 Mart: Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı

7 Mart: Seferihisar Kapalı Pazaryeri

8 Mart: Menemen Cumhuriyet Meydanı

9 Mart: Selçuk Açık Pazaryeri (Türkmen Pazar Alanı)

10 Mart: Konak Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi

11 Mart: Kemalpaşa Rekreasyon Alanı

12 Mart: Kınık Cumhuriyet Meydanı

13 Mart: Dikili Atatürk Meydanı

14 Mart: Bergama Cumhuriyet Meydanı

15 Mart: Aliağa Demokrasi Meydanı

16 Mart: Karabağlar Vatan Kapalı Pazaryeri

17 Mart: Karaburun Mordoğan Merkez

18 Mart: Çeşme Meydan

19 Mart: Urla Meydan

Ramazan boyunca dayanışma sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iftar organizasyonları, Ramazan ayı boyunca farklı ilçelerde devam edecek. Belediye, geniş katılımlı programlarla hem ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hem de kent genelinde birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor.