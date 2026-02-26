Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hasan Ünal, belediye iştiraki Kent AŞ bünyesinde çalışan ve yaklaşık 7 aydır maaşlarını alamadığı belirtilen işçilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Ünal, uygulamanın çalışma barışını zedelediğini ve çalışanlar üzerinde baskı oluşturduğunu savundu.

“Görev değişikliği mağduriyeti derinleştirir”

Ünal, belediye birimlerinde görev yapan Kent AŞ personelinin lokanta, sosyal tesis ve restoran gibi farklı alanlara gönderilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ekonomik olarak zor bir süreçten geçen çalışanların görev yerlerinin değiştirilmesinin yalnızca idari bir tasarruf olarak görülemeyeceğini ifade eden Ünal, bunun ciddi bir mağduriyet doğurduğunu dile getirdi.

“Sayıştay raporları baskı aracı olamaz”

Açıklamada, söz konusu uygulamanın Sayıştay raporları gerekçe gösterilerek hayata geçirilmesinin doğru olmadığı vurgulandı.

Ünal, Sayıştay raporlarının kamu idarelerine yol göstermek ve mali disiplini sağlamak amacı taşıdığını hatırlatarak, hiçbir denetim raporunun maaşını alamayan çalışanlar üzerinde baskı oluşturacak uygulamalara dayanak yapılamayacağını söyledi.

“Gerçek sorumluluk alın terini korumaktır”

Hasan Ünal açıklamasında, yönetim sorumluluğunun raporları gerekçe göstermek değil, çalışanların emeğini koruyacak adımları atmak olduğunu belirtti.

“Maaşını alamayan personelin görev yerinin değiştirilmesi çalışma barışını zedeler ve kamu vicdanını rahatsız eder” ifadelerini kullanan Ünal, uygulamanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Belediyeye çağrı: Maaşlar ödensin

Ünal, Karşıyaka Belediyesi yönetimine çağrıda bulunarak Kent AŞ çalışanlarının biriken maaşlarının ivedilikle ödenmesini istedi.

Personelin ekonomik ve psikolojik olarak yıpranmasına yol açacak uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Ünal, çalışma barışını sağlayacak kalıcı çözümlerin kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yaptı.