Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir–Ankara kara yolu üzerindeki Sevilen Otel Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkan Mehmet B. yönetimindeki 45 UC 088 plakalı tuğla yüklü traktör ile Ankara yönünden İzmir istikametine seyir halinde bulunan İdris Pehlivan (79) idaresindeki 59 ZH 793 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobilde sıkıştı, itfaiye kurtardı

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü, sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan İdris Pehlivan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı kameralara yansıdı

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası ile yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yeşil ışıkta hareket ettiği sırada tali yoldan çıkan traktörün tuğla yüklü römorkuna çarptığı anlar yer aldı. Traktör sürücüsü Mehmet B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.