Son Mühür- İzmir’de sağlık camiasını ayağa kaldıran bir trafik cezası krizi, kamu hizmetinin aksamaması ve personel haklarının korunması noktasında tartışmaları beraberinde getirdi. Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Yeşildere Caddesi üzerinde bir ambulansa kesilen sürat cezasının ardından sert bir açıklama yaparak, bu uygulamanın toplum sağlığına ve çalışan motivasyonuna zarar verdiğini savundu.

Ambulanslara kesilen cezalar vatandaşa zarar veriyor

Acil durumlarda saniyelerle yarışan 112 acil yardım ekiplerine yönelik uygulanan trafik denetimlerinin adeta bir cezalandırma mekanizmasına dönüştüğünü belirten Ahmet Doğruyol, bu durumun doğrudan vatandaşı etkilediğini vurguladı. Bir ambulansın içerisinde o an hasta bulunmamasının, o aracın boşta olduğu anlamına gelmediğini ifade eden Doğruyol, araçların sürekli bir vakaya ulaşma ya da sorumluluk bölgesine dönme çabasında olduğunu hatırlattı. Aracın istasyonuna daha geç dönmesinin, bir sonraki yardım çağrısına daha geç yanıt verilmesi riskini doğurduğunu, bunun da hayati tehlike oluşturabileceğini dile getirdi.

Trafikte imtiyaz sadece makam değil can kurtarmak içindir

Ambulansların protokol araçlarından çok daha farklı bir misyon taşıdığını ifade eden Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı, bu araçların trafikteki her anının toplumsal bir hizmet olduğunu belirtti. Ambulansta nakil edilen bir hasta olsun ya da olmasın, aracın her zaman görevde sayılması gerektiğini savunan Doğruyol, hız sınırlarının bu özel araçlar için esnetilmemesinin mesleki gerçeklerle bağdaşmadığını söyledi. Sağlık çalışanlarının kendi canlarını dahi tehlikeye atarak başkalarının hayatını kurtarmaya çalıştığına dikkat çekerek, ambulanstaki personelin tek amacının saniyeleri kısaltmak olduğunu ekledi.

Yeşildere’deki hız cezası ve maaştan kesinti tepkisi

İzmir’in en işlek arterlerinden biri olan Yeşildere Caddesi'nde, 98 kilometre hızla seyreden bir ambulansa trafik cezası düzenlenmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ahmet Doğruyol, düzenlenen bu idari para cezasının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doğrudan sağlık personeline rücu edilmeye çalışılmasını "kabul edilemez bir yaklaşım" olarak nitelendirdi. Bir yandan ambulanslara yol vermeyenlere yönelik yasal yaptırımlar uygulanırken, diğer yandan bizzat ambulanslara hız cezası kesilmesinin büyük bir tezat oluşturduğunu ifade eden Genel Başkan, sistemin kendi içinde çeliştiğini savundu.

Sağlık çalışanlarının motivasyonunu kırmayın çağrısı

Hizmet aşkıyla görev yapan sağlık ordusunun bu tarz bürokratik engellerle yıldırılmaması gerektiğini belirten Ahmet Doğruyol, yetkililere seslenerek sistemin acilen düzeltilmesini talep etti. Sağlık personelinin üzerinde bir de trafik cezası ödeme baskısının oluşturulmasının çalışma şevkini kıracağını vurgulayan Doğruyol, kamu hizmeti ifa eden araçların "çok olağanüstü bir durum saptanmadığı sürece" bu tarz cezai işlemlerden muaf tutulması gerektiğini söyledi. Çalışanların emeklerinin ve özverili mücadelesinin bu tür cezalarla gölgelenmemesi gerektiği çağrısında bulunarak sözlerini tamamladı.



