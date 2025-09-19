Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Ankara’da düzenlenen programda gaziler ve aileleriyle buluştu. Konuşmasında gazilik makamının önemine dikkat çeken Yerlikaya, Türkiye’nin her alanda kendi kararlarını alan güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.

"Gazilik sıradan bir unvan değil"

Bakan Yerlikaya, gaziliğin Türk milleti için özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Bu milletin meclisi gazidir, şehirleri gazidir, Cumhuriyetimizin kurucusu gazidir. Tarihimiz, fedakarlıklarla ve direnişlerle yazılmıştır. Vatanı her zaman canımızdan aziz bilerek bugünlere geldik. Şehit ve gazilerimizin verdiği mücadeleler sayesinde bağımsızlığımızı koruduk” dedi.

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Yerlikaya, “O gece bir olduk, diri olduk. Milli irade ve birlik ruhu ile tek yürek olduk. Bu davanın en güçlü iradesi, şehitlerimiz ve gazilerimizdir” ifadelerini kullandı.

"Gazilerimizin emaneti yere düşmeyecek"

Gazilerin her zaman yanında olacaklarını söyleyen Yerlikaya, “Gazilik sadece bir madalya ya da unvan değildir. Bu, imanın ve cesaretin mühürlenmiş halidir. Bizim ahdimiz var; gazilerimizin hatırasını yaşatacağız, şehitlerimizin emanetini koruyacağız. Devletimiz artık ulaşılmaz değil; vatandaşına dokunan, dinleyen ve çözüm üreten bir devlettir” diye konuştu.

"Türkiye kendi kararlarını alan bir ülke"

Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada söz sahibi olduğunun altını çizen Yerlikaya, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bölgesinde denge unsuru, dünyada ise sözü geçen bir Türkiye var.

Artık kendi kararını kendi veren, masada da sahada da varlığını hissettiren, kimsenin görmezden gelemeyeceği bir ülkeyiz. Türkiye, iradesi güçlü ve vizyonuyla geleceğini inşa eden bir devlettir” değerlendirmesinde bulundu.

"Huzura kasteden herkesten hesap sorulacak"

İç güvenliğe ilişkin mesajlar da veren Yerlikaya, “İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin kahraman personelimizle milletimizin huzuru için görevdeyiz. Vatandaşımızın canına, malına ve güvenliğine kasteden kim olursa olsun, hangi kılığa girerse girsin, hesabını sorduk ve sormaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.