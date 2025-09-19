Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ulusal Süt Konseyi’nin 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak çiğ süt fiyatını eleştirerek, açıklanan rakamların üreticiyi zora sokacağını vurguladı.

Erhan Adem: Sanayicileri koruyan bir fiyat açıklanmıştır

Açıklanan söz konusu rakamın süt üreticisini ciddi anlamda zora sokacağını aktaran CHP’li Erhan Adem, konseyde üreticilerin söz hakkının olmadığını belirterek, “Ulusal Süt Konseyi’nin 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt için açıkladığı 19,60 TL’lik fiyat, ne yazık ki üreticinin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Açıklanan bu fiyat, üreticinin güncel maliyetlerinin dahi altında kalmakta, süt üreticisini daha da zora sokmaktadır.

Ülkemizin dört bir yanında üreticiyle iç içe olan bizler biliyoruz ki, bugün süt üreticisinin en temel girdileri olan yem, elektrik, mazot ve işçilik maliyetleri son bir yılda ciddi oranda artmıştır. Bağımsız tarım örgütlerinin hesaplamalarına göre, çiğ süt üretim maliyeti birçok bölgede 21-22 TL’yi aşmışken, 19,60 TL’lik fiyat üreticinin zarar etmesi anlamına gelmektedir. Ulusal Süt Konseyi, üretici temsilcilerinin söz hakkı bulamadığı, iktidarın etkisi altında kararlar alan bir yapıya dönüşmüş durumdadır. Bu yapı, her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticiyi değil, büyük süt sanayicilerini koruyan bir fiyat açıklamıştır.” dedi.

“Köylerde hayvancılığı kim sürdürecek?”

Son olarak, süt üreticisini desteklemenin bir lütuf olmadığının altını çizen CHP’li Adem, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Buradan açıkça soruyoruz: Üretici nasıl ayakta kalacak? Yetiştirici, zarar ederek üretmeye nasıl devam edecek? Köylerde hayvancılığı kim sürdürecek? Tarımda her geçen gün artan iflaslar, ahırların boşalması, gençlerin üretimden uzaklaşması bu yanlış politikaların doğrudan sonucudur.

Süt üreticisini desteklemek bir lütuf değil, gıda güvenliğini sağlamak için bir zorunluluktur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunun sözünü veriyoruz: İktidara geldiğimizde süt fiyatlarını, üreticinin maliyetini ve emeğini esas alan, bağımsız ve şeffaf yapılarla belirleyeceğiz. Çiftçimizin alın terini hiçe sayan anlayışı kökten değiştirecek, tarımı yeniden kalkındıracağız.

Gıda güvenliğini, kırsal kalkınmayı ve üretimde sürdürülebilirliği temel hedef haline getireceğiz. Üreticinin sesi olmaya, onların haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu yanlış karardan bir an önce dönülmesini, çiğ süt fiyatının maliyet artışları göz önüne alınarak en az 22 TL seviyesine çıkarılmasını talep ediyoruz.”