Son Mühür/ Emine Kulak- Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez klasiği Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başlarken, 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiye hayalleri süslemeye devam ediyor. 2026 yılına zengin girmek isteyen milyonlarca vatandaş piyango bileti alıyor. Ancak İzmir Milli Piyangocular Odası Başkanı Paşa Çakmak, yılbaşı dönemine yaklaşılmasına rağmen piyango satışlarında beklenen hareketliliğin yaşanmadığını belirtti.

"BİLETLER HAREKETSİZ, SİSAL’IN İRTİBATI YOK"

Yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala piyango bayilerindeki durgunluğa dikkat çeken Paşa Çakmak, en büyük sorunun SİSAL şirketinin olduğunu ifade etti. Çakmak, “Yılbaşına yaklaşmamıza rağmen ortada bir hareketlilik yok. Bunun en büyük nedeni Sisal’ın sahada doğru düzgün bir irtibatının olmaması. Şahıs olarak internette satılan biletlere güvenmem; sonuçta internetten piyango almak güvencesiz bir iş. İnternetten niye piyango alıyorsun ki? İnternetten bilet alacağına sayısal loto oyna, aynı şey” dedi.

"KUMAR KONUSUNDA CHP’DEN BİR TANE VEKİL BİLE YANIMIZDA OLMADI!"

Kumar alışkanlığının dijital oyunlarla daha da yayıldığını belirten Çakmak, “Biz bu konuda bir önerge hazırlıyoruz. Kumarın açıkça teşvik edildiğini düşünüyoruz. Gerekli başvuruları yaptıktan sonra konuyu mahkemeye taşıyacağız. Ben bir solcu olarak mevcut sorunlara rağmen cumhurbaşkanımıza güveniyorum. Ancak kumar konusunda CHP’den bir tane vekil bile yanımızda olmadı” diye konuştu.

"BAKKALA ÇAKKALA YETKİ VERDİLER"

Çakmak, piyango satışlarının kontrolsüz biçimde yayılmasının hem esnafı hem de vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, “Öyle bir noktaya geldik ki bakkala, çakkala, neredeyse her yere bilet satış yetkisi verdiler. Denetim yok, kontrol yok. Geçen gün bir adam geldi; çaresizlik içinde, ‘500 bin TL borca girdim. Çocuğum kredi kartımdan habersiz sanal oyunlarda para harcamış’ dedi. Adam şimdi çöpten geri dönüşüm toplayarak borcunu kapatmaya çalışıyor” ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANIMIZ BU ŞİRKETLERİ AYAKLARINDAN ASACAKLAR!

Çakmak, benzer mağduriyetlerin arttığını, pek çok ailenin borç ve kumar sarmalı nedeniyle dağıldığını ifade ederek, “Bu tabloyu cumhurbaşkanımıza sunacağız” dedi.

Çakmak şöyle devam etti:

“Bunun gibi yüzlerce aile var. Birçok insan borç batağı yüzünden intihar etti, aile düzenleri tamamen bozuldu. Bu tabloyu olduğu gibi cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Bu şirketlerin insanları nasıl perişan ettiğini anlatacağız. Cumhurbaşkanımız bu şirketleri ayaklarından asacaklar!”