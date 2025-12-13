Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Karşılıklı sözlü atışmaların artması üzerine oturuma başkanlık eden TBMM Başkanvekili Celal Adan devreye girdi.

Tartışma konuşma sırasında başladı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın bütçeye ilişkin konuşması sırasında ses tonunu yükseltmesi, AK Parti sıralarında tepkiye yol açtı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, konuşma üslubuna itiraz ederek Başkanlık Divanı’na uyarı yapılması gerektiğini dile getirdi.

Sözlü atışmalar Meclis’te gerilimi artırdı

Tartışmaya CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in de katılmasıyla Genel Kurul’da karşılıklı laf atmalar yaşandı. Kürsüde konuşma devam ederken milletvekillerinin birbirine yönelik tepkileri, salondaki gerginliği daha da tırmandırdı.

Celal Adan’dan müdahale

Yaşananlar üzerine oturuma ara verilmeden müdahalede bulunan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurul’daki düzenden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Adan, Meclis’in çalışma usullerinin belli olduğunu vurgulayarak, herkesin bu kurallara uyması gerektiğini ifade etti.

CHP sıralarına yönelme tartışmayı büyüttü

Leyla Şahin Usta’nın, konuşmacıya neden uyarı yapılmadığını sormasının ardından CHP sıralarına doğru yönelmesi üzerine tansiyon daha da yükseldi. Bu hareket, Başkanlık Divanı tarafından sert şekilde karşılandı.

“Oturun yerinizden söz alın” uyarısı

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Usta’nın yerinden kalkmasına tepki göstererek kürsüden sert bir uyarıda bulundu. Adan, “Kimi döveceksiniz? Böyle şey olur mu? Oturun yerinizden söz alın” ifadeleriyle Genel Kurul’da düzenin korunması gerektiğini söyledi. Meclis’in devletin temel kurumlarından biri olduğuna dikkat çeken Adan, tartışmaların bu sorumluluk bilinciyle yürütülmesini istedi.

Oturum kısa süreli duraksamanın ardından devam etti

Yaşanan gerginlik nedeniyle Genel Kurul’da kısa süreli bir duraksama yaşanırken, Celal Adan’ın uyarılarının ardından bütçe görüşmelerine kaldığı yerden devam edildi.