Son Mühür/ Seçil Ünlü- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP’li belediyeleri hedef alan iktidar temsilcilerine sert sözlerle yanıt verdi.

“Ülkenin gerçek sorunlarını görmezden geliyorlar”

Türkiye’nin derin bir ekonomik ve sosyal krizden geçtiğine dikkat çeken Arslan, iktidarın bu tabloyu görmezden gelerek muhalefeti hedef aldığını söyledi.

Halkın can ve mal güvenliğinin kalmadığını, geçim sıkıntısının her geçen gün arttığını vurgulayan Arslan, uyuşturucu kullanım yaşının düştüğünü, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin arttığını, okullarda beslenme ve hijyen sorunlarının büyüdüğünü ifade etti.

Arslan, “Bu sorunlara çözüm üretemeyenler, anlatacak masalı kalmadığı için sürekli aynı başlıkları ısıtıyor. Halk artık bu tabloyu görüyor ve bu söylemlerin içi boş” diye konuştu.

“Halka anlatacaklarsa gerçekleri anlatsınlar”

İktidarın halktan tamamen koptuğunu savunan Arslan, ekonomik göstergeler üzerinden sert eleştiriler yöneltti.

14 bin liralık emekli maaşıyla açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren emeklileri, 22 bin liralık asgari ücretle 25 bin liralık kiralara mahkum edilen işçileri ve siftah yapamadan kepenk kapatan esnafı işaret eden Arslan, “Bir şey anlatmak istiyorlarsa bunları anlatsınlar” dedi.

“AK Parti, CHP’nin birinci parti olmasını hazmedemiyor”

CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olmasının ardından iktidarın saldırgan bir dile yöneldiğini söyleyen Arslan, özellikle İzmir’in hedef alınmasını “akıl tutulması” olarak nitelendirdi.

AK Parti’nin İzmir’i sevmediğini açıkça belli ettiğini belirten Arslan, en azından belediyelerin hizmet üretmesine engel olunmaması çağrısında bulundu.

“Projelerimizi engellemeyi bırakın, onayları verin”

İzmir’de yıllardır bekleyen projeler ve krediler için iktidara çağrıda bulunan Arslan, merkezi yönetimin onay süreçlerini bilinçli şekilde geciktirdiğini ifade etti. “İzmir bu ülkenin bir kentidir. Belediyelerimizin önünü açın, bekleyen projelere ve kredilere onay verin” dedi.

Buca Metrosu İzmir tarihinin en büyük yatırımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelere değinen Arslan, Buca Metrosu’nun İzmir tarihinin en büyük yatırımı olduğunu söyledi.

Üçyol–Buca Metro Hattı kapsamında 13,5 kilometrelik hat, 11 yer altı istasyonu, depo ve atölye alanlarıyla birlikte toplam 6 kilometrelik bağlantı hattının inşaatının hızla sürdüğünü aktaran Arslan, projeye bugüne kadar 7.149.585.026,37 TL harcandığını belirtti. Finansmanın EBRD ve AFD gibi uluslararası kuruluşlardan sağlandığını kaydetti.

Onat Tüneli ile Buca–Bornova trafiğine nefes

Buca ile Bornova arasında trafiği büyük ölçüde rahatlatacak Onat Tüneli Projesinin de tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Arslan, 2 bin 500 metrelik tünelin köprüler, alt geçitler ve otogar viyadükleriyle birleşeceğini söyledi.

Arslan, AK Parti iktidarının yıllardır yatırım yapmadığı Halkapınar–Otogar güzergâhında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk aldığını vurguladı.

İZSU’dan sadece bir yılda 11 milyar liralık yatırım

İZSU’nun son bir yılda gerçekleştirdiği yatırımlara da dikkat çeken Arslan, içme suyu projelerine 3,7 milyar TL, atık su yönetimine 5,3 milyar TL, yağmur suyu yatırımlarına 1,6 milyar TL ve yenilenebilir enerji çalışmalarına 360 milyon TL olmak üzere toplam 11 milyar TL yatırım yapıldığını belirtti. Bu rakamların İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından açıklandığını hatırlattı.

Mürselpaşa alt geçidi ile kent trafiğine rahatlama

Kent trafiğini rahatlatacak önemli projeler arasında yer alan Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidinin hızla ilerlediğini belirten Arslan, Gıda Çarşısı’nı demiryolu hattının altından Mürselpaşa Bulvarı’na bağlayacak projenin toplam maliyetinin 500 milyon lira olacağını söyledi.

Eşrefpaşa Hastanesi’ne yeni hizmet binası

Sağlık alanında hayata geçirilen yatırımlara değinen Arslan, Eşrefpaşa Hastanesi Ek Hizmet Binasının kentte önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti. Proje kapsamında bugüne kadar 224.732.493,23 TL ödeme yapıldığını aktardı.

“İzmir’den alınan vergiler nerede?”

Tüm bu yatırımların büyük bölümünün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapıldığını vurgulayan Arslan, “İzmirlinin parası yine İzmirliye harcanıyor ve her kuruşun hesabı veriliyor” dedi.

AK Parti iktidarının bu tür yatırımlara alışık olmadığını belirten Arslan, “İzmir’den 40 alıp bir verdikleri vergilerin hesabını anlatsınlar” ifadelerini kullandı.

“İzmir Körfezi üvey evlat mı?”

İzmit Körfezi’ne çevre temizliği ve yatırım için kaynak bulunduğunu, ancak İzmir Körfezi söz konusu olduğunda aynı yaklaşımın sergilenmediğini dile getiren Arslan, Gediz Havzası için açıklanan eylem planının akıbetini sordu. “Ya İzmir’e hakkı olan kaynağı verin ya da gölge etmeyin” çağrısında bulundu.