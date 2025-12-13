Son Mühür/ Emine Kulak- TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin 11. Olağan Genel Kurulu, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü, bugün gerçekleştiriliyor. Toplantının gündeminde bugün divan seçimi, çalışma raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması maddeleri yer aldı. Turuncu ve mavi listenin adayları yarın Gıda Mühendisleri Odası'nda seçime gidecek.

Bugünkü gündem maddesi olan divan başkanının seçimi sonucunda, oy çokluğu ile Reha Keskinoğlu Divan Başkanı olarak seçildi.

Kırım: Mücadelenin sonuna geldik

Şehzadeler Belediye Başkanı’na geçmiş olsun dileklerini ileten TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ömer Ulaş Kırım, “2 sene buyunca yapmış olduğumuz mücadelenin dönemin sonuna geldik. Birçok şeyin yanında bizi üzen, kıran, parçalayan şeyler de oldu. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakımda. Bizi üzdü ama Başkanımız güçlüdür. Tekrardan iyileşip aramıza döneceğini düşünüyoruz. İki sene boyunca yaptığımız çalışmalar mesleğimizin daha iyi yerlere gelmesi adınaydı. Her şey için teşekkür ederiz” dedi.



Akdemir: kötü ülkede yaşıyoruz, yönetilemiyoruz

Türkiye’nin yönetimini eleştiren TMMOB İKK Sekreteri Aykut Akdemir, “ İzmir şubesi öğrenci örgütlenmesinin yanında yaptığı emekleri de çok güzel. Bizim için de ve gelecek için de gençlere teşekkür ederim. Biz her ne kadar emeğe teşekkür etsek de bireysel tebrik de o kadar önemli. Bu ülkede sabah ne olacağına dair hiçbir şey bilmiyoruz, kötü ülkede yaşıyoruz. Yönetilemiyoruz. Sabah kalktığımızda ne olacağını bilmediğimiz ülkede kendi haklarımız ve herkesin hakları için ağız tadıyla genel kurul diliyorum” diye konuştu.

Çakıcı: Çok güzel bir dönemdi

Dilek ve temennilerde bulunan Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Hasan Çakıcı, “Çok güzel bir dönemi geride bıraktık. Güzel çalışmalar yaptık. Bu Oda'nın önümüzdeki dönemde de çalışmaları arttırarak devam edeceğini diliyorum” dedi.