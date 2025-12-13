Trendyol Süper Lig’de üst sıralardaki yerini korumak isteyen Göztepe, 16. hafta mücadelesinde yarın Gaziantep FK’ya konuk olacak.

Avrupa kupalarına katılım hedefi doğrultusunda kritik öneme sahip olan karşılaşma, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

Mücadele saat 14.30’da başlayacak

Gaziantep FK ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşma yarın saat 14.30’da başlayacak. Ligde geride kalan 15 haftada istikrarlı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Göztepe 4’üncü, Gaziantep FK 7’nci sırada

Karşılaşma öncesinde Göztepe, ligde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 26 puanla 4. sırada bulunuyor.

Ev sahibi Gaziantep FK ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 23 puan topladı ve haftaya 7. sırada girdi. İki ekip arasındaki puan farkının az olması, mücadeleyi daha da kritik hale getiriyor.

Deplasmanda etkili performans

Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig’de deplasman maçlarında ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılar, dış sahada çıktığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puan topladı. Bu maçlarda rakip fileleri 11 kez havalandıran İzmir temsilcisi, kalesinde ise yalnızca 6 gol gördü.

Son deplasman maçında Antalyaspor’u mağlup eden teknik direktör Stanimir Stoilov’un öğrencileri, Gaziantep FK karşısında da benzer bir oyun sergileyerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

İbrahim Sabra kadroya dönüyor

Göztepe’de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ürdünlü forvet İbrahim Sabra’nın, Gaziantep FK karşılaşmasının maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7 maçta görev alan ve 80 dakika sahada kalan 19 yaşındaki genç oyuncu, 1 gol kaydetmeyi başarmıştı. Sabra’nın dönüşü, hücum hattında teknik ekibin elini güçlendirecek.

Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek

Gaziantep FK ile Göztepe arasında oynanacak mücadelede düdük Bursa bölgesi hakemlerinden Cihan Aydın’da olacak.

Aydın’ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.