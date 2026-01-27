Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek Yerel Demokrasi ve Sivil Toplum konulu bir düzenleyeceklerini duyurarak, söz konusu panelin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Özgür Topaç: Sivil toplum arasındaki etkileşim, demokratik toplumların güçlenmesi açısından hayati öneme sahiptir

Yerel Demokrasi ve Sivil panelinin hak temelli savunuculuk kapasitelerini güçlendirmeyi amaçladığını vurgulayan İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, “İzmir Kent Konseyi koordinasyonunda hazırlanan bu buluşmalar; İzmir Demokrasi Platformu, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Engelsiz Yaşam Hakkı Ağı, 365 Gün Engelliyiz Platformu, Afalina Hayvan Hakları Topluluğu ve Öğrenci Kolektifleri iş birliğiyle planlanmıştır.

İzmir Kent Konseyi’nin benimsediği değerlere göre, yerel demokrasi ile sivil toplum arasındaki etkileşim, demokratik toplumların güçlenmesi açısından hayati öneme sahiptir. Bu etkileşimin güçlenmesi; kent ve kentli haklarının korunması, hak temelli savunuculuğun etkisinin artması ve yerelde daha katılımcı bir yönetim kültürünün yerleşmesi için güçlü bir zemin sunmaktadır. Türkiye’de dernekler, federasyonlar, platformlar ve kent konseyleri farklı ancak birbirini tamamlayan roller üstlenmektedir. Buna karşın, bu yapılar arasındaki iş birliği ve bilgi paylaşımı çoğu zaman sınırlı kalmaktadır.

Her yapı kendi alanında büyük bir emekle çalışsa da; ortak strateji geliştirme, birlikte öğrenme ve hak temelli savunuculuk kapasitesini müşterek biçimde büyütme konusunda önemli bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bu durum, hem hak arama süreçlerinin etkinliğini azaltmakta hem de yerel düzeyde sürdürülebilir iş birliği mekanizmalarının oluşmasını zorlaştırmaktadır. Bizler, tam da bu nedenle, ortak aklı önceleyen; yol gösterici, uygulanabilir ve kalıcı çıktılar üreten bir süreci birlikte kurmanın gerekliliğine inanıyoruz. Bu anlayışla tasarladığımız Yerel Demokrasi ve Sivil Toplum Paneli, söz konusu eksiklikleri gidermeyi; katılımcı yapıların iş birliği, strateji geliştirme ve hak temelli savunuculuk kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.” diye konuştu.

"Panelde açtığımız başlıklar bu çalıştayda daha somut yöntemler ve ortak çıktılarla güçlendirilecektir"

Son olarak, panelin detaylarını kamuoyu ile paylaşan Başkan Özgür Topaç, şu ifadeleri kullandı: “Panelimiz, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü 10.00–16.00 saatleri arasında İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Sanat Kafe’de gerçekleştirilecektir. Ahmet Şerif İzgören ilham veren konuşmasıyla panelimize değer katacaktır. Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt, yerel yönetim pratiği ve kent konseyleri alanındaki deneyimlerinden hareketle değerlendirme konuşmasıyla panelde yer alacaktır.

Program kapsamında; ‘Kent ve Kentli Hakkı’, ‘STK’lar ve Kent Konseyleri’, ‘Katılımcılık – Gönüllülük – Yeni Nesil Örgütlenmeler’, ‘Savunuculuk Modelleri ve İletişim’ ile ‘İzmir’den, Türkiye’den ve Dünyadan Saha Uygulamaları’ başlıklarında beş oturum düzenlenecektir. Bu oturumlarda, hak temelli savunuculuğu güçlendirecek yöntemleri, katılımcılığı derinleştirecek araçları ve birlikte çalışma kültürünü besleyecek yaklaşımları ele alacağız. Özellikle iyi uygulama örneklerinin paylaşılması bu buluşmanın önemli başlıklarından biridir. Bu nedenle ‘İzmir’den, Türkiye’den ve Dünyadan Saha Uygulamaları’ oturumunda UNDP Türkiye, Türkiye’den ve dünyadan örnekleri paylaşarak oturumun içerik zenginliğine katkı sunacaktır.

Panelistlerimiz; İzBB Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü, İzmir Barosu, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği, EGEÇEP, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 365 Gün Engelliyiz Platformu, İZDENİZ Yönetim Kurulu, Öğrenci Kolektifi, Afalina Hayvan Hakları Topluluğu, İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Oy ve Ötesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Sokak Çorbacıları ve UNDP Türkiye temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu çeşitlilik, kent ve kentli hakkını bütüncül biçimde ele almak ve farklı deneyimleri ortak akıl zemininde buluşturmak açısından son derece kıymetlidir. Panelin ardından süreci derinleştireceğimiz ikinci gün çalışmamız olan Yerel Demokrasi ve Sivil Toplum Çalıştayı, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü 10.00–17.00 saatleri arasında Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Çalıştayda; örgütlenme modelleri ile sivil toplum, yerel yönetim ve merkezi yönetim arasındaki iş birliği ve iletişim yolları ele alınacaktır. Panelde açtığımız başlıklar bu çalıştayda daha somut yöntemler ve ortak çıktılarla güçlendirilecektir.”