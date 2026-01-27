İzmir'in Torbalı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki bir kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza Ekoten Caddesi’nde meydana geldi

Talihsiz olay, akşam saatlerinde Ekoten Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bayındır Kavşağı yönünde ilerleyen bir otomobil, yol üzerinde yürüyen Dilek Us’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri seferber oldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Dilek Us, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşten çıkıp evine gidiyordu

Hayatını kaybeden Dilek Us’un, kazanın meydana geldiği noktaya yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan bir fabrikada çalıştığı öğrenildi. Us’un mesaisinin bitmesinin ardından evine gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Sürücü gözaltına alındı

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü N.K., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün ifadesinde, yolun yeterince aydınlatılmadığını öne sürerek görüş mesafesinin çok düşük olduğunu söylediği öğrenildi.

“Kadına çarptığımı sonradan fark ettim”

İddiaya göre sürücü N.K., ifadesinde yolun zifiri karanlık olduğunu belirterek, çarpma anında bir kişiye değil aracında teknik bir arızaya denk geldiğini düşündüğünü ifade etti. Kadına çarptığını ancak durduktan sonra fark ettiğini söylediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın meydana geliş şekli, yol koşulları ve aydınlatma durumu yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanacak.