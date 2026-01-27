Son Mühür/ Seçil Ünlü - Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki ihracatçılar, 2025 yılında Türkiye’ye 18,5 milyar dolarlık ihracat geliri kazandırdı. Jeopolitik risklerin, yüksek finansman maliyetlerinin ve parite dalgalanmalarının belirleyici olduğu bir yılda elde edilen bu sonuç, Ege ihracatçısının dayanıklılığını gözler önüne serdi.

İAOSB’den dokuz firmaya ödül

“İhracatın Yıldızları” listesine giren 9 İAOSB firması, bölgenin katma değerli üretim anlayışını, sürdürülebilir büyüme yaklaşımını ve uluslararası rekabet gücünü somut verilerle ortaya koydu. Ödül alan şirketler, yalnızca ihracat rakamlarıyla değil; istihdam, kalite ve süreklilik esaslı üretim politikalarıyla da dikkat çekti.

Karace: “Bu tablo, üretim ve ihracat vizyonumuzun sonucudur”

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, ödül alan firmalara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Zorlu küresel ve ekonomik koşullara rağmen ‘İhracatın Yıldızları’ listesinde yer alan firmalarımız, bölgemizin üretim gücünü ve ihracat kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. Bu başarı, yalnızca firmalarımızın değil, İAOSB’nin ve ülkemiz sanayisinin ortak gururudur.”

İAOSB’den firmalara tebrik

İAOSB Yönetimi, ödüle layık görülen tüm katılımcı firmaları tebrik ederek, ihracata sağladıkları katkı ve Türkiye ekonomisine sundukları değer için teşekkür etti. Açıklamada, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin güçlü altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve ihracat odaklı sanayi yapısıyla firmalarının küresel pazarlardaki etkinliğini artırmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Ödül alan İAOSB firmaları

“İhracatın Yıldızları” Ödül Töreni kapsamında ödüle layık görülen İAOSB katılımcısı firmalar:

Üniteks Tekstil Gıda Sanayi Dış Ticaret A.Ş.

Uçak Tekstil Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Polibak Plastik Film Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Lider Deri Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eltaş Transformatör Sanayi ve Ticaret A.Ş.

CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş.

Abalıoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.