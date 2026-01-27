Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile CHP İzmir Milletvekilleri Ümit Özlale, Yüksel Taşkın ve Mehmet Salih Uzun, 19 Mart’ta katıldıkları eylemde slogan attıkları iddiasıyla yargılanan ve Aliağa Şakran Cezaevi’nde tutuklu bulunan üniversite öğrencilerini ziyaret etti. Ziyaretin ardından, tutuklu öğrencilerin ailelerinin de katılımıyla Aliağa Şakran Cezaevi önünde bugün bir basın açıklaması yapıldı.

Güç’ten ziyaret açıklaması

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç,” CHP İl başkanı olarak ziyaret etmeme izin vermediler. Milletvekillerimiz ziyaret etti. 4 tane gencimizin neden tutuklu olduğunu bazı insanların değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çocukların desteğe ihtiyacı var. Kendilerine yalnız hisseden gençlik var. Vekillerimizde ziyaret ettiler. En kısa zamanda genç arkadaşlarımızın yargılarına son verecekler” dedi

Taşkın: Bu siyasi bir dava

Davanın siyasi nitelik taşıdığını belirten CHP’li Vekil Yüksel Taşkın,” Tek bir kişiyi bile arkada bırakmadan bu mücadeleden alnımızın akı ile çıkacağız. Bu ülke toplum gençlerine sahip çıkmazsa ülke kötüye gider. 19 Mart sürecinde anayasal haklarını kullandıkları için tutuklandılar. Bu siyasi bir dava. Biz bu gençlerimizi en kısa sürede çıkaracağız. Etraflarında yoksul aileler geldiklerini gözlemlemişler. Neye mücadele ettiklerini çok iyi biliyorlar” dedi

Uzun:Gençlerin en önemli zamanlarını heba ediyor

2003–2006 doğumlu öğrencilerin eğitim çağında cezaevinde tutulmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan CHP’li Vekil Mehmet Salih Uzun, “3 milletvekili olarak gençlerimizi içeride ziyaret ettik. 2003, 2004, 2006 yılında doğan gençleri ziyaret ettik. Bugünkü iktidarı eleştiren gençler. Mevcut iktidara Doğmuş ve iktidarı eleştiren gençleri ziyaret ettik. Üniversite öğrencileri içeridekiler. En önemli zamanlarını heba ediyorlar. Yapmayın bunu, vazgeçin. Bu ülke ilk defa cumhurbaşkanı görmüyor. Artık son dönemlerde cumhurbaşkanın dava açtığı raporların istatistiği verilmiyor. Bir an evvel bu tutkumdan vazgeçilmeli. Herkes şapkasını çıkarıp yeniden düşünmeli” diye konuştu.

Özlale: kara düzeni sona erdireceğiz

Üniversite öğrencilerinin eğitim haklarının gasp edildiğini söyleyen CHP’li Vekil Ümit Özlale, “ 4 genç tam finalleri başlamadan önce tutuklandı. Derslerimizden geri kalmak istemiyoruz diyorlar. Pırıl pırıl, bizim ülkeyi emanet edebileceğimiz gençler haksız bir şekilde içerde tutuluyorlar. Aydınlık yüzleri bize umut verdi. O gençler çıktıktan sonra bu kara düzeni sona erdireceğimiz hakkında birbirimize söz verdik. Gençlerin Sizlere de selamı var” şeklinde konuştu.