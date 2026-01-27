Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde uzun süredir bakımsız olduğu yönündeki eleştirilerle gündeme gelen Ulucak Aquapark için belediye harekete geçti. Daha önce siyasi tartışmalara konu olan tesisin bakım ve onarımı için Kemalpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihale süreci başlatıldı.

Ulucak İstiklal Mahallesi’nde, Çiçekliköy ile Ulucak arasında yer alan ve yaklaşık 20 dönüm arazi üzerine kurulu Aquapark’ın, 2012 yılından bu yana hizmet verdiği biliniyor. Yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, su kaydırakları, restoran, kafeterya, piknik alanları ve organizasyon alanlarıyla dikkat çeken tesis, hafta sonları aile günü konseptiyle faaliyet gösterirken düğün, nişan ve sünnet gibi özel organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Ancak tesis, son dönemde özellikle bakım eksikliği iddialarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti. Daha önce Aquapark’ın “çok kötü durumda olduğu” öne sürülmüş, geçmiş dönemlerde gerekli özenin gösterilmediği savunulmuştu. Bu eleştirilerin ardından belediyenin attığı adım dikkati çekti.

2 bin 600 metrekarelik alan

Kemalpaşa Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, Aquapark tesisinde kapsamlı bir bakım ve onarım gerçekleştirilecek. İhale kapsamında soyunma odaları, kafeterya, restoran, mini bar, bekçi kulübesi ve havuz alanında yenileme çalışmaları yapılacak, ayrıca yaklaşık 2 bin 600 metrekarelik alan yeniden düzenlenecek.

İhale için tarih de verildi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek olan süreçte, teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Aquapark bakım ve onarım işi için ihale 20 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00’da yapılacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından beş gün içinde yer teslimi gerçekleştirilecek ve çalışmaların 120 takvim günü içerisinde tamamlanması öngörülüyor.