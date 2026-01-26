Son Mühür- Küresel iklim krizinin yarattığı su stresine karşı İzmirli sanayiciler, radikal ve çevreci bir çözüm için düğmeye bastı. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, bölgenin su ihtiyacını kökten çözecek "deniz suyundan tatlı su üretimi" projesi için rotayı İspanya’ya çevirdiklerini duyurdu. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunan Karace, sanayide suyun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 13 Şubat tarihinde Barselona’ya çıkarma yapacaklarını ifade etti.

İspanya modeli ile sürdürülebilir üretim

Sanayide su kullanımının stratejik önemine dikkat çeken Karace, bölge bünyesinde başlatılan çok aşamalı su yönetim planı hakkında detaylı bilgiler verdi. İkinci kalite su üretimi noktasında önemli bir mesafe katettiklerini belirten Karace, Dünya Bankası kredisiyle desteklenen ihale sürecinin onaylandığını müjdeledi. Bu kapsamda, mevcut atık suların ileri arıtma teknikleriyle rehabilite edilerek buhar kazanlarından yıkama ünitelerine, sulama sistemlerinden genel kullanım alanlarına kadar geniş bir yelpazede yeniden değerlendirileceği açıklandı.

Barselona ziyareti ve yerli mühendislik vurgusu

Deniz suyunun tatlı suya dönüştürülmesi projesinin sadece bir fikir değil, ekonomik olarak uygulanabilir bir yatırım olduğunu vurgulayan Karace, Barselona'daki sistemi kuran firmanın bir Türk şirketi olmasının gurur verici olduğunu söyledi. Yatırım maliyetlerinin iki ila üç yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti edebileceğini belirten İAOSB Başkanı, "Maliyetler sanıldığı kadar ulaşılamaz değil. Barselona’daki başarılı örneği yerinde inceleyerek, denizden çekilen suyu tamamen tatlı suya dönüştüren tesis modelini İzmir’e kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

İAOSB'de 3 milyon metrekarelik dev genişleme hamlesi

Haberin bir diğer önemli başlığı ise sanayicilerin merakla beklediği genişleme alanı oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdindeki bürokratik süreçlerin, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın destekleriyle tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Karace, 3 milyon metrekarelik devasa bir alanın kısa süre içinde bölge sınırlarına ekleneceğini müjdeledi. Bu yeni alanın yaklaşık yarısının yeşil alan olarak korunacağını, kalan kısımların ise sanayicilere uzun vadeli uygun kredi imkanlarıyla tahsis edileceğini açıkladı.

EBSO’nun varlığı bölgeye prestij kattı

EBSO’nun İAOSB sınırları içerisinde hizmet vermeye başlamasının bölgenin kurumsal değerini yükselttiğine değinen Cenk Karace, bu durumun bölgeye ciddi bir prestij kazandırdığını ifade etti. Karace, artan bu marka değerinin ve lojistik imkanların, bölgedeki mevcut arsa fiyatlarına da olumlu bir ivme kazandıracağını öngördüklerini belirterek konuşmasını noktaladı.