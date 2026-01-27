Son Mühür / Erkan Doğan - Türk-İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, Temel Conta fabrikasında 400 günü aşkın süredir devam eden işçi direnişine İzmir milletvekillerinin kayıtsız kaldığını ifade ederek, sert eleştirilerde bulundu.

Son Mühür’e konuşan Çakmak, uzun süredir devam eden eylemlere bugüne kadar ne iktidar ne de muhalefet kanadından herhangi bir milletvekilinin gelmemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. İşçilerin hak arama mücadelesinin görmezden gelindiğini anlatan Çakmak, “400 günü aşan bir direniş var. Eğer bu derdi muhalefet ya da iktidar milletvekillerine anlatamayacaksam, kime anlatacağım?” diye isyan etti.

“İzmir milletvekilleri emek dünyasına çok yakın değiller”

İzmir’deki iktidar ve ana muhalefette yer alan milletvekillerinin Temel Conta Fabrikası’nda 400’ü aşkın gündür süren direnişe sahip çıkmadığını savunan Türk-İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, “İzmir milletvekilleri Temel Conta eylemine sahip çıkmıyor. Bugün 400 küsür gündür grevdeyiz. Biz isterdik ki bir heyet olarak Türk-İş Sendikasını ziyaret etmeleri, detaylı bilgi almalarını isterdik. Bu kentte bu grev 400 gündür sürüyorsa bu işçi sınıfının, herkesin sorunudur. İşvereni 412 gündür masaya oturtamıyoruz. Bu sadece Temel Conta’da çalışan işçilerin değil, Türkiye işçi sınıfının, Türkiye siyasetinin sorunudur. Ben Türk-İş Ege Bölge Başkanı olarak bu çağrıda bulunuyorum. Bu grev eğer biterse işveren örgütlenmenin önündeki büyük engeli aşmış olacak. Niye masaya oturmayarak püskürtmüş olacak. Bu siyasetin mi, Çalışma Bakanlığı’nın mı işine yarayacak. Kimin işine yarayacak diye merak ediyorum” diye konuştu.

“Parlamentoya gönderdiğimiz milletvekillerinin bize, işçi sınıfına sahip çıkmasını bekliyoruz”

“Emek dünyasından bir eylem olduğunda bu kentin milletvekilleri ama iktidar ama muhalefette herkesin bu eyleme sahip çıkmasını beklerdim” diyen Çakmak, “Biz greve niye çıkıyoruz? Hak almak için çıkıyoruz. Biz fabrikaları kapatmak için greve çıkmıyoruz ki. Biz fabrikalarda geçinemediğimizin ücretlerin taleplerin karşılığını almak için çıkıyoruz. Gelgelim ki bize sahip çıkan yok! Antalya milletvekili uğramış gitmiş. Ben İzmir milletvekillerini bekliyorum. Biz bu kentte kime oy vermiş isen kimi parlamentoya göndermişsek o insanların da bize sahip çıkmasını bekliyoruz. Biz derdimizi kime anlatacağız. Muhalefet, iktidar milletvekillerine anlatmayacaksam kime anlatacağım? 400 küsür gündür bu grev devam ediyorsa ‘Burada ne oluyor’ denmesi lazım. Biz bu ülke ekonomisi için mücadele ediyoruz. Asgari ücretle çalıştırarak nereye varacaksınız? İsyanım bu” dedi.

Yarkadaş’tan “İşveren ailesi CHP’ye yakınlığı ile biliniyor, Murat Bakan’a ulaşıldı, “Benim görevim değil” denildi iddiası

Gazeteci Barış Yarkadaş, Temel Conta’da süren direnişle ilgili işçilere destek veren bir paylaşım yaptı. X hesabından açıklama yapan Yarkadaş, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’a destek için ulaşıldığını ancak Bakan’ın ‘Benim görevim değil” yanıtı verdiğini öne süren Yarkadaş, bu konuda yazısında şu açıklamayı yaptı, “İşveren bu süreçte de bizimle hiç iletişim kurmadı; yalanlar ve oyalamalarla grevi kırmaya çalıştı. 17 Ocak sabahı, emniyet güçleri eşliğinde şafak operasyonu düzenleyerek Kemalpaşa’daki fabrikadan makineleri Torbalı Pancar’a kaçırdı. Grevdeki işçilerin çoğu kadındı; karşımıza 10 otobüs çevik kuvvet ve özel tim yığıldı. Emeğimiz, ekmeğimiz polis kalkanlarıyla kaçırıldı. İşveren ailesi CHP’ye yakınlığıyla biliniyor; Murat Bakan’a da ulaşıldı ancak “benim görevim değil” denildi. İzmir “CHP kalesi” deniyor ama bugüne kadar tek bir milletvekili bile grev alanına gelmedi. Oysa genel merkez ve örgütlerden çağrılar var. Biz örgütlendik ama patronlar ne Anayasa tanıyor ne sendika hakkını ne de emeği”