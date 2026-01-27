Son Mühür/ Beste Temel - Reisdere Mahallesi’nde, 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında belediye mülkiyetinde bulunan alanlarda hayata geçirilmesi planlanan proje; dar gelirli vatandaşların güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir konutlara ulaşmasını hedefliyor. Meclis kararıyla birlikte alanın bir bölümünde satış, bir bölümünde ise kiralık sosyal konut modeli uygulanmasının önü açıldı.

Başkan Denizli proje tasarımını mecliste sundu

Olağanüstü toplantıda söz alan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Kiralık Sosyal Konut Projesi’nin mimari tasarımını, etaplama sürecini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını ayrıntılarıyla paylaştı. Denizli; konut tipleri, yerleşim planı, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte projenin yalnızca konut üretimini değil, insan onuruna yakışır bir yaşam alanını esas aldığını vurguladı.

“Bu, sadece Çeşme’nin değil, ülkenin kanayan yarası”

Toplantıda konuşan Başkan Denizli, barınma krizinin ekonomik olduğu kadar toplumsal bir sorun haline geldiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Bu konu Çeşme’de yaklaşık 20 yıldır gündemde. Önceki dönemlerde de irade ortaya kondu ancak hukuki ve ekonomik nedenlerle hayata geçirilemedi. En büyük temennim, bu projeyi yalnızca başlatmak değil, tamamlayarak halkımızla birlikte açılışını yapmak.”

Denizli, OECD verilerine işaret ederek Türkiye’de kira artışlarının son 10 yılda yüzde 1450’nin üzerine çıktığını, öğretmenler, sağlık çalışanları, kamu personeli, gençler ve hizmet sektörü emekçileri açısından barınmanın giderek imkânsız hale geldiğini ifade etti.

Konut yatırım değil, sosyal hak olarak ele alındı

Mecliste paylaşılan proje çerçevesinde konutun bir rant aracı değil, temel bir insan hakkı olduğu vurgulandı. Geliştirilen model kapsamında:

Kiralar, hane gelirinin yüzde 30’unu aşmayacak şekilde belirlenecek

Uzun vadeli ve güvenli kiracılık esas alınacak

Yeni gecekondu oluşumlarının önüne geçilecek

Sosyal adalet, eşitlik ve dayanışma ilkeleri gözetilecek

İklim duyarlı ve sürdürülebilir yerleşim

Başkan Denizli’nin sunumunda güneş enerjisi panelleri, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı ve doğal iklimlendirme çözümleri de yer aldı. Bu uygulamalarla birlikte hane halkının enerji ve su giderlerinin düşürülmesi hedeflendi.

Hedef 700 konut, ilk etap 100 konut

Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda toplam 700 konut üretilmesi planlanan projenin ilk etabının 100 konutla başlayacağı, ilerleyen etaplarda üretim kapasitesinin artırılacağı açıklandı. Konutların büyük bölümünün 1+1 ve 2+1 tiplerinde, tek katlı ve bahçeli şekilde tasarlandığı aktarıldı. Proje, yeşil alanlar ve ortak kullanım alanlarıyla birlikte bütüncül bir yaşam alanı olarak kurgulandı.

“Çeşme modeli, Türkiye’ye örnek olacak”

Toplantının sonunda yeniden söz alan Başkan Denizli, alınan kararın yalnızca Çeşme için değil, Türkiye genelinde sosyal konut politikaları açısından da örnek oluşturacağını belirtti: “Bugün tüm siyasi partilerden meclis üyelerimizin oy birliğiyle tarihi bir karara imza attık. Çeşme Kiralık Sosyal Konut Modeli’nin Türkiye’de yeni bir sosyal belediyecilik anlayışına ışık tutmasını diliyorum.”