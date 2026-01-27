Medicana Korosundan Yeşilçam’a Saygı Gecesi

Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Medicana International İzmir Hastanesi sağlık çalışanları tarafından kurulan Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği sanatçısı Dilek Şafak Çakar yönetiminde Sabancı Kültür Sarayı Hasan Tahsin Salonu’nda sahne aldı. Yeşilçam’ın hafızalara kazınan eserlerinin seslendirildiği konserde, sinema tarihine damga vuran filmlerden kesitler de izleyicilerle buluşturuldu.

Konsere; SGK İzmir İl Müdürü Mehmet Baydili, SGK İzmir İl Müdür Yardımcısı Mustafa İmdat, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Genel Müdür Yardımcıları Fulya Erdemil ve Remzi Öksüz, Medicana Bursa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Ener, Medicana Çeşme Tıp Merkezi İdari Müdürü Kibar Üstüner, Medicana Sağlık Grubu Anlaşmalı Kurumlar Direktörü Zümrüt Altunay ile Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dr. Ulvi Ünal katıldı.

Hafızalara kazınan eserler seslendirildi

“Buruk Acı”, “Al Yazmalım”, “Arım balım peteğim” ve “Bir garip yolcuyum” başta olmak üzere pek çok Yeşilçam klasiği, sağlık çalışanlarının yorumuyla sahneye taşındı. Repertuvarda yer alan şarkıların filmlerinden seçilen görüntülerle desteklenen konser, izleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı.

Koroda; Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Ayık “Fesuphanallah”, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Arzum Kale “Aşkım bahardır”, İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Murtaza Çit “Bir garip yolcuyum” ve işyeri hekimi Dr. Veysel Karan Koçdemir “Fikrimin ince gülü” performanslarıyla sahne aldı.

“Sağlık yalnızca bedenle sınırlı değildir”

Gecenin açılış konuşmasını yapan Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, şu ifadeleri kullandı: “Gün boyu insan sağlığı için emek veren arkadaşlarımız, bu kez sahnede unutulmaz melodilere hayat verdi. Yeşilçam şarkıları bir dönemin duygusunu, masumiyetini ve samimiyetini taşır. Medicana olarak yalnızca tedavi eden değil; insanın ruhuna, duygusuna ve yaşam kalitesine dokunan bir sağlık anlayışını benimsiyoruz. Hastalarımıza olduğu kadar çalışma arkadaşlarımıza da iyi gelmeyi, sağlığı bütüncül bir bakışla ele almayı önemsiyoruz. Bu konser, bu vizyonun sanata yansımasıdır.”

Finalde telefon ışıkları yükseldi

Konserin sonunda Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, koro şefi Dilek Şafak Çakar’a çiçek takdim etti. Gecenin finalinde izleyiciler, “Bir şarkısın sen” eserine telefon ışıklarıyla eşlik ederek salonda görsel bir atmosfer oluşturdu.