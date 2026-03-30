Son Mühür- İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenen “Foça Yerel Balık Festivali”, iki gün boyunca renkli etkinliklere sahne oldu.

Yağmura rağmen yoğun katılım

“Buranın Balıkları” projesi kapsamında hayata geçirilen festival, olumsuz hava koşullarına rağmen Foçalılar ve şehir dışından gelen ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

İki gün süren etkinliklerde sergiler, paneller, atölyeler ve konserler düzenlenirken, özellikle ekonomik ve yerel balık türlerinin tanıtımı dikkat çekti.

Festivalin merkezi Foça’nın simge noktaları oldu

Festival kapsamında etkinlikler; Küçükdeniz Limanı, Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı, Marsilya Meydanı ve Reha Midilli Kültür Merkezi gibi önemli noktalarda gerçekleştirildi. Program, amatör olta balıkçılığı yarışmasıyla başladı ve iki gün boyunca aralıksız devam etti.

Ziyaretçiler, geçmişte yaşamını yitiren Foçalı balıkçıları fotoğraf sergileriyle anarken, yaşayan balıkçılarla yapılan söyleşilerle deniz kültürüne yakından tanıklık etti.

Panellerde deniz ekosistemi ve sürdürülebilirlik konuşuldu

Festivalde düzenlenen panel ve söyleşilerde; deniz ekosisteminin korunması, deniz çayırlarının önemi ve yerel balıkçılığın geleceği gibi konular ele alındı.

Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın da katıldığı etkinliklerde uzman isimler, sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekti.

600 kişilik balık ekmek dağıtıldı

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise meydanda gerçekleştirilen balık ekmek dağıtımı oldu. Foça’nın yerel balıklarıyla hazırlanan 600 kişilik balık ekmek, ziyaretçilere ücretsiz olarak ikram edildi.

Atölyeler ve gösteriler festivale renk kattı

Etkinlikler kapsamında ağ onarma ve olta bağlama yarışmaları düzenlenirken, tekne yarışları da izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Ritim ve dans gösterileri ile konserler festival atmosferini güçlendirdi.

Aşçı Nurdan Çakır Tezgin’in “Antik Çağ’dan Garum Sosu Yapımı” sunumu ve balık ustası Koca Rifo’nun “Tuz, Zaman ve Aroma” anlatımı ise katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

“Amaç sürdürülebilir beslenme ve dayanışma”

SUYADER ve Festival Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Emine Aksoydan, projenin bir yıllık emeğin ürünü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu projeyle Foça kıyılarında avlanan yerel balıkları tanıtmayı, sürdürülebilir beslenmeye katkı sağlamayı ve balıkçıların ekonomik durumunu güçlendirmeyi hedefledik.

Aynı zamanda dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı balığa erişimini kolaylaştırarak bir dayanışma modeli oluşturduk.”

“Askıda balık” uygulamasıyla sosyal destek

Foça S.S. Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin ise festivalin amacına ulaştığını vurgulayarak, “askıda balık” uygulamasına dikkat çekti.

Çetin, Foça’da yıl boyunca avlanan kefal, sarpa, melanur, isparoz, mercan, kupes, karagöz ve sargos gibi balıkların hem restoran menülerine kazandırılmasının hem de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yerel balıklar sofralara giriyor

Festivalle birlikte Foça’nın az bilinen ancak lezzetli ve ekonomik balık türlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması sağlandı.