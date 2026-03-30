Son Mühür / Piyasalarda yaşanan likidite sıkıntıları, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar, pek çok sektörü doğrudan etkilemeye devam ediyor. Özellikle inşaat, mühendislik ve taahhüt gibi sermaye yoğun alanlarda faaliyet gösteren firmaların, ödeme dengelerini korumakta zorlandığı gözlemlenirken İzmir iş dünyasında son dönemde yaşanan ekonomik hareketlilik, bir firmanın daha faaliyetlerini sonlandırmasıyla sonuçlandı.

Siciline 'müflis' ibaresi işlendi

Daha önce Gediz Elektrik Dağıtım, Kolin Enerji, ADM Elektrik Dağıtım, Limak Enerji, EnerjiSA gibi büyük firmalarla çalışan Bornova merkezli Nes Proje Elektrik Malzemeleri Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi. 26 Mart 2026 tarihi itibarıyla, saat 11.44’ten itibaren geçerli olmak üzere açıklanan bu karar, şirketin ticari siciline "müflis" yani 'iflas etmiş ve parasız' ibaresinin işlenmesine yol açtı.

Alacaklılar için bir aylık süre verildi

İzmir İflas Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026/10 İflas sayılı dosya kapsamında, tasfiyenin "adi şekilde" yapılmasına karar verildi. Yayımlanan resmi ilana göre, alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin, alacaklarını tevsik eden belgelerle birlikte ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde müdürlüğe başvurmaları gerektiğinin altı çizildi. Şirketten alacağı olanların hak kaybına uğramamaları için bu süreyi geçirmemeleri gerektiği ifade edildi.

Borçlulara ve mal bulunduranlara cezai uyarı

Tasfiye süreciyle ilgili yapılan duyuruda, müflis şirkete borcu olanların da aynı bir aylık süre içinde kendilerini bildirmeleri gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, müflis şirkete ait malları her ne sebeple olursa olsun elinde bulunduran kişilerin, bu malları iflas dairesi emrine teslim etmeleri istendi. Makul bir özre dayanmaksızın malları teslim etmeyenlerin cezai sorumlulukla karşılaşabileceği ve varsa rüçhan haklarından mahrum kalacakları bildirildi. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve alacakların tahsilat planının belirlenmesi amacıyla ilk alacaklılar toplantısının tarihi de netleşti. Toplantı, 8 Mayıs 2026 günü saat 14.00’te Konak’ta bulunan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Binası'ndaki toplantı odasında gerçekleştirilecek. Toplantıya alacaklıların yanı sıra, müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerin de katılarak sürece dair bilgi alma ve haklarını savunma yetkileri bulunuyor.