Osman Günden / Son Mühür - Mithat Umutoğulları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile NEO TV'deki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu.

Açıklamasında, Türkiye'deki artan siyasi baskıya dikkat çeken Umutoğulları, ''30 emekçinin işsiz kalmaması için...'' diyerek, görev devrinin tamamlanmasının ardından yaşanan sürece ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

'Sebebi çok net' diyerek açıkladı...

Mithat Umutoğulları'nın açıklaması şu şekilde:

''Kamuoyunda zorunlu açıklama!

Uzun zamandır büyük bir heyecan ve inançla sürdürdüğüm NEO TV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden, gelinen noktada istifa ediyorum.

Bu bir tercih değil…

Bu, Türkiye’de medyanın üzerine çöken baskının, doğrudan bir sonucudur.

Eğer bugün bu kararı alıyorsam;

sebebi ne yorgunluk, ne kırgınlık, ne de geri adım atmak…

Sebebi çok net:

30 emekçinin işsiz kalmaması için kendi koltuğumdan vazgeçiyorum.

Çünkü bazen mücadele;

masada kalmakla değil, doğru anda kalkmayı bilmekle verilir.

Bu karar, bir geri çekilme değil…

Aksine, çok daha büyük bir hesaplaşmanın ilk adımıdır.

Görev devrinin tamamlanmasının ardından,

yaşananları, baskıları ve perde arkasını tüm açıklığıyla kamuoyuyla paylaşacağım.

Herkes şunu bilsin:

Bu hikaye burada bitmedi. Daha yeni başlıyor.''