Son Mühür- Türkiye’nin ilk "Cittaslow" (Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Seferihisar, geçtiğimiz günlerde ev sahipliği yaptığı Ulusal Ağ Toplantısı ile gündeme geldi. 30 belediyeden temsilcilerin katıldığı organizasyon, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerinden siyasi bir tartışmanın odağına yerleşti. AK Parti kanadından gelen "belediye imkanlarının keyfi kullanımı" eleştirilerine, Seferihisar Belediyesi’nden sert ve detaylı bir açıklama geldi.

Tartışmanın sosyal medyada başlamıştı

Tartışmalar, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nail Kocabaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı iddialarla başladı. Kocabaş, Seferihisar Belediyesi’ne ait bir aracın gece saatlerinde bir eğlence mekanı önünde görülmesini eleştirerek, belediye kaynaklarının "eşe dosta" ve "keyfi eğlencelere" tahsis edildiğini öne sürdü. Kocabaş paylaşımında, "Seferihisar Belediyesi’nin aracı gece eğlence mekanına adam taşıyor… Hizmet yok, eser yok… Millete değil, kendi çevrelerine çalışan bir düzen!" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Seferihisar Belediyesi: "Görüntüler bağlamından koparıldı"

İddiaların kamuoyunda geniş yankı bulması üzerine Seferihisar Belediyesi yazılı bir açıklama yayımladı. Söz konusu görüntülerin, 27-29 Mart tarihleri arasında düzenlenen Cittaslow Ulusal Ağ Toplantısı sırasında kaydedildiğini belirten belediye yönetimi, olayın bir "algı operasyonu" olduğunu savundu. Açıklamada, aracın eğlence mekanına özel tahsis edilmediği, katılımcıların bireysel programlarını sürdürmek amacıyla araçtan indikleri kısa bir duraklama anının çarpıtıldığı vurgulandı.

"Tasarruf ilkelerine sadık kalındı"

Belediye, organizasyonun mali yükü konusunda da şeffaflık vurgusu yaptı. Kamu kaynaklarının korunması adına katılımcı belediyelerin konaklama ve ulaşım masraflarını kendi bütçelerinden karşıladığı, Seferihisar Belediyesi’nin ise bireysel araç tahsisi yerine sadece "toplu taşıma ve transfer" hizmeti sunduğu açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turistik bir bölgede bu duraklamanın herhangi bir işletme önünde gerçekleşmiş olması doğaldır. Üzerinden yapılan 'israf' yakıştırmaları gerçeği yansıtmazken, bu asılsız ithamlar Seferihisar’ın ve Cittaslow birliğinin üretim azmini gölgeleyemeyecektir."

Ortak vizyon ve uluslararası iş birliği vurgusu

Açıklamanın sonuç bölümünde, Cittaslow ağının AK Partili ve CHP’li belediyeleri yerel kalkınma paydasında buluşturan siyaset üstü bir platform olduğu hatırlatıldı. Seferihisar Belediyesi, Can Yücel Tohum Merkezi ve Çocuk Belediyesi gibi örnek projelerin ilham kaynağı olduğu bir organizasyonun, "birkaç saniyelik görüntü" üzerinden karalanmasının iyi niyetle bağdaşmadığını belirterek; şeffaflık ve kamu yararı ilkelerinden taviz vermeden çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.