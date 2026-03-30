Olay, saat 21.00 sıralarında Dicle Mahallesi 363 Sokak’ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerini hedef aldı.

Şüpheli, pencere önündeki demir korkulukları kullanarak yukarı tırmandı ve birinci katta bulunan klimanın üzerine çıkarak binaya girmeye çalıştı.

Bina sakini kameradan fark etti

Binada yaşayan Onur D., güvenlik kamerasından durumu fark etti. Şüpheli hareketleri izleyen Onur D., vakit kaybetmeden eline aldığı fenerle bahçeye indi. Şüpheliye seslenerek aşağı inmesini isteyen Onur D.’nin müdahalesi üzerine olayın seyri tamamen değişti.

Aracın üzerine atlayarak kaçtı

Panikleyen şüpheli, bulunduğu noktadan aşağıya inmek yerine park halindeki bir aracın üzerine atladı. Ardından hızla koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu anlar saniye saniye binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis harekete geçti

Olayın ardından Onur D., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.