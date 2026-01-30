Yeraltı dizisi şarkısının kime ait olduğu ve şarkı sözleri, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. Dizinin karanlık atmosferini yansıtan müzik, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi.
Yeraltı dizisi şarkısını kim söylüyor?
Yeraltı dizisinin jenerik ve ana tema müziği, ünlü rapçi Eypio tarafından seslendiriliyor. Şarkı, dizi için özel olarak hazırlandı ve adını yapımdan alıyor. Eypio'nun yorumladığı "Yeraltı" parçası, yayınlanır yayınlanmaz dijital platformlarda yoğun ilgi gördü.
Parça özellikle dizinin tanıtımlarında ve cezaevi sahnelerinde kullanılıyor. Eypio'nun sert ama duygusal tonu, yapımın karanlık atmosferiyle mükemmel bir uyum sağlıyor.
Yeraltı şarkısı diziye güç kattı
Yeraltı dizisi, oyuncuları ve hikâyesiyle olduğu kadar müzikleriyle de öne çıkıyor. Eypio'nun diziye özel hazırladığı şarkı, açılış sahnelerinde kullanılarak yapımın atmosferini güçlendiren en önemli unsurlardan biri haline geldi. Şarkıda dışlanmışlık, yalnızlık, sistemle çatışma ve suçun insanı sürüklediği yeraltı dünyası metaforik bir dille işleniyor.
Eypio'nun Yeraltı şarkısının sözleri
Su-i zandın belki utandım
Gözlerinde yaştım her damlaya sardım
Bi andım hüsn-ü zandım
Yalan da olsa her gülüşe kandım
Tamam belki onlar bilmez ben utandım
Belki ben de yalandım
Ve zaman girdi aramıza birden
Demek ki ya tutuklusun ya da gözaltı
Dayandım kapılara
Yalnızım uzaklara
Deryaya dalmışım ben sığmam hiç odalara
Vapurlar adalara vurdum hep karavana
Eğer ki sen de yoksan çıkmam hiç karalara
Seni benden inan bana kimse kızım alamaz
Kimse ilmeğini boşa boyna dolamaz
Kimse mermilere falan adres soramaz
Yeraltındayım kimse beni aramaz
Sana olan aşkım çocuk gibi yaramaz
Eser rüzgar ama saçlarını taramaz
Su-i zandın Gelirsin sandım
Dayandım kapılara
Yalnızım uzaklara
Deryaya dalmışım ben sığmam hiç odalara
Vapurlar adalara vurdum hep karavana
Eğer ki sen de yoksan çıkmam hiç karalara
Tamam belki onlar bilmez ben utandım
Belki ben de yalandım
Ve zaman girdi aramıza birden
Demek ki ya tutuklusun ya da gözaltı
Eypio kimdir?
Yeraltı dizisi şarkısının sahibi Eypio, Türk rap müziğinin önde gelen isimlerinden biri. Asıl adı Abdurrahim Akça olan rapçi, 2 Şubat 1983'te Konya'da doğdu. Anne ve babası Afganistan'dan göç eden Türkmen kökenli bir aileden geliyor.
2002 yılına kadar İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan Eypio, ardından Hollanda'ya gitti ve ilk müzik çalışmalarını orada gerçekleştirdi. 2005'te "A.P.O E.P" adlı ilk albümünü çıkardı. 2008'de Türkiye'ye dönen sanatçı, İstanbul'da kendi müzik stüdyosunu kurdu.
Eypio'nun müzik kariyeri
Eypio, 2013 yılında sahne adını A.P.O'dan Eypio olarak değiştirdi. 2015 yılında Burak King ile seslendirdiği "Günah Benim" şarkısı 180 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşarak büyük çıkış yakaladı. 2016'da Türkiye A Milli Futbol Takımı için hazırlanan "Ay Bizim Yıldız Bizim" marşı da sanatçının popülerliğini artırdı.
2021 yılında O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri üyeliği yapan Eypio, Massaka'nın "Katliam 4" parçasında da yer aldı. Asya adında bir kız çocuğu bulunan sanatçı, evli ve İstanbul'da yaşıyor.
Eypio'nun albümleri
Eypio bugüne kadar birçok albüme imza attı:
- 2005 – A.P.O E.P
- 2006 – Rap Fabriek
- 2007 – Hırsız Var
- 2008 – Apollo
- 2011 – AbduRhyme
- 2012 – 16:34
- 2014 – Beton Duvar
- 2016 – Günah Benim
Yeraltı dizisi her perşembe NOW TV'de yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor.