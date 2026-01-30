Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaparken kalp krizi geçirmiş ve kalbi yaklaşık 20 dakika durmuştu. Yapılan müdahalelerle hayata döndürülen sanatçı, o tarihten bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Durumu kritik seyreden Ürek'in menajeri, saatler önce sosyal medyadan sanatçının durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

Fatih Ürek'in cenazesi ne zaman?

Fatih Ürek'in cenaze töreni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sanatçının vefat haberi 30 Ocak 2026 akşam saatlerinde duyuruldu. Cenaze programı ve defin yeri ile ilgili detayların önümüzdeki saatlerde ailesi veya menajeri tarafından açıklanması bekleniyor.

Not: Cenaze töreni bilgileri açıklandığında bu haber güncellenecek.

Fatih Ürek kimdir?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966'da Erzurum'da doğdu. Babası Şerafettin Ürek, bir sucuk fabrikasında kasaplık yapıyordu. Ürek 1 yaşındayken ailesi Bursa'ya taşındı.

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda figüran olarak çalışmaya başlayan Ürek, 20 yaşına kadar tiyatroda görev aldı. Bu dönemde Mahir Canova'dan ders aldı. Tiyatro sonrasında züccaciye ve mobilya sektörlerinde çalıştı.

Fatih Ürek'in müzik kariyeri

Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek, kariyerine Taylan Gazinosu'nda başladı. İlk albümü "Yaktı Yaktı"yı 1993'te Raks Müzik etiketiyle yayınladı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" şarkısını seslendirdi.

1995'te çıkan "Sen İki Gözümsün" albümünde pop ve klasik şarkılara yer verdi. 2008'de yayınladığı "Sus" albümündeki "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkıları müzik listelerinde üst sıralara yükseldi. "Hayde" albümünde Emrah Karaduman ile çalıştı. Fantezi ve pop müzik türlerinde birçok eser verdi.

Televizyon kariyeri

Fatih Ürek, 1997'de "Reyting Hamdi" programında Fred Çakmaktaş karakterini canlandırarak televizyon dünyasına adım attı. 2011'de Praktiker reklamlarında rol aldı.

2018-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan "Gelinim Mutfakta" yemek yarışmasını sundu. 2019-2020'de Show TV'deki "Kuaförüm Sensin" yarışmasında jüri üyesi olarak görev yaptı. Son olarak 2024-2025 yıllarında NOW kanalında "Gelin Görümce" yarışma programını sundu.

Sanat dünyasından taziye mesajları

Fatih Ürek'in vefat haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sanat dünyasından birçok isim, sevilen sanatçı için taziye mesajları paylaştı. Ürek, hem sahne performansları hem de samimi kişiliğiyle sevenlerinin kalbinde özel bir yer edinmişti.

Türk müzik ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden Fatih Ürek, 59 yaşında hayata veda etti. Sanatçının ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.