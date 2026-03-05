Türkiye genelinde 8 Mart'ta ücretsiz ulaşım konusunda ulusal düzeyde alınmış genel bir karar bulunmuyor. Uygulama tamamen belediyelerin kendi inisiyatifine bırakılmış durumda. Bu nedenle her il için farklı kararlar söz konusu olabiliyor. İşte büyükşehirlerdeki geçmiş uygulamalar ve 2026 yılı için beklentiler…

Geçmiş yıllarda hangi şehirlerde ücretsiz ulaşım uygulandı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2022 yılında 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadınlara özel bir kampanya düzenlemişti. Bu kampanya kapsamında kadınlar İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden QR kod ile yaptıkları ilk yolculuğun ücretini geri almıştı. Otobüs, metrobüs, metro ve şehir hatları vapurları kampanyaya dahil edilen araçlar arasındaydı.

Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde de önceki yıllarda kadınlara yönelik ücretsiz toplu taşıma uygulamaları hayata geçirilmişti. İzmir'de 2021 yılında tüm yolculara yüzde 50 indirim uygulanmıştı. Gaziantep, Kahramanmaraş, Bursa, Antalya ve Eskişehir gibi şehirlerde de zaman zaman benzer jestler yapıldığı görülmüştü.

2026 yılında 8 Mart'ta toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

2026 yılı için şu an itibarıyla herhangi bir büyükşehir belediyesinden 8 Mart'ta ücretsiz ulaşım kararına dair resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı belediyelerin günler öncesinde veya 8 Mart'ın hemen öncesinde duyuru yapması bekleniyor.

Ücretsiz ulaşım hangi araçları kapsıyor?

Belediyelerin ücretsiz toplu taşıma kararı genellikle şu araçları kapsıyor: otobüs, metrobüs, metro, tramvay, Marmaray ve vapur seferleri. Ancak kapsam şehirden şehire değişebildiği için kadınların kendi belediyelerinin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi öneriliyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden kutlanıyor?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kabul edilmiş uluslararası bir gün. Kadın hakları mücadelesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal hayattaki kazanımları bu günde bir kez daha vurgulanıyor. Türkiye'de de kamu kurumları ve özel sektör tarafından kadınlara yönelik etkinlikler, kampanyalar ve sosyal projeler düzenleniyor.