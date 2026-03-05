Feyz Çiftliği'nin sahibi ve TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı olan Sencer Solakoğlu'nun aile kökenleri, Türkiye'nin en tanınmış iş ailelerinden birine dayanıyor. İşte Sencer Solakoğlu'nun ailesi ve babası hakkında merak edilen tüm detaylar…

Sencer Solakoğlu'nun babası Cüneyt Solakoğlu kimdir?

Sencer Solakoğlu'nun babası Cüneyt Solakoğlu, Türkiye'nin uluslararası taşımacılık sektöründe iz bırakmış en önemli isimlerden biri. ERNAK Uluslararası Nakliyat'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Cüneyt Solakoğlu, aynı zamanda UN Ro-Ro İşletmeleri'nin kuruluşundan satışına kadar sürecin baş mimarı olarak biliniyor. UN Ro-Ro'nun 2007 yılında Amerikan yatırım şirketi KKR'ye yaklaşık 910 milyon euro'ya satılması, Türkiye'de o dönemin en büyük özel sermaye işlemlerinden biri olarak tarihe geçti.

Aslen Erzurumlu olan Cüneyt Solakoğlu, 43 yılı aşkın bir süre taşımacılık sektöründe faaliyet gösterdi. UND ve RODER derneklerinde uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği, genel sekreterlik ve ikinci başkanlık gibi görevlerde bulundu. Üç çocuk babası olan Cüneyt Solakoğlu, eşi Feryal Solakoğlu'nu 2013 yılında kaybetti.

Amcası Cengiz Solakoğlu'nun rolü

Sencer Solakoğlu'nun amcası Cengiz Solakoğlu ise iş dünyasının bir diğer tanınmış ismi. Koç Holding'de uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Cengiz Solakoğlu, emekliğinin ardından yeğeni Sencer ile birlikte Feyz Tarım'ın kuruluşunda aktif rol aldı. Çiftliğin 2009'daki kuruluş aşamasında 15 milyon liralık yatırımla Bursa Karacabey'de temelleri atıldı. Cengiz Solakoğlu aynı zamanda TEGV kurucu üyesi, Şok Marketler ve Bizim Toptan'da yönetim kurulu başkanlığı gibi görevler üstlendi.

Sencer Solakoğlu kimdir?

1974 yılında İstanbul'da doğan Sencer Solakoğlu, 11 yaşında İsviçre'ye yatılı okula gönderildi. ABD'deki University of the Pacific'te iktisat okudu, ardından aynı üniversitede davranış bilimleri alanında yüksek lisansını tamamladı. Bir süre klinik psikologluk yaptıktan sonra 2003 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. 2009'da ailesiyle birlikte kurduğu Feyz Çiftliği, bugün Türkiye'nin en büyük entegre süt ve et üretim tesislerinden biri konumunda. Yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip çiftlik, Bursa'nın ilk AB normlarında üretim yapan ve hastalıktan ari belgeli tesisi olma özelliğini taşıyor.

Ayça Solakoğlu ile evli olan ve iki kızı bulunan Sencer Solakoğlu, Türkçe, İngilizce ve Almanca konuşuyor. Son olarak CHP'nin Tarım ve Orman Politikaları Başkanlığı görevine getirilerek siyaset sahnesinde de yerini aldı.