Avrupa’da bazı alışkanlıklar ilk bakışta küçük bir detay gibi görünür ama arkasında uzun bir geçmiş saklıdır. Hollanda’da evlerde perdelerin çoğu zaman açık olması da böyle bir gelenek olarak dikkat çekiyor.

Yaklaşık 500 yıldır sürdüğü düşünülen bu alışkanlığın kökeninin Reformasyon dönemine kadar uzandığı ifade ediliyor. O dönemde şekillenen toplumsal anlayışın temelinde ise “gizlenecek bir şey yok” düşüncesinin bulunduğu söyleniyor.

Bu nedenle Hollandalılar, evlerinde ya perde kullanmıyor ya da perdelerini sürekli açık bırakıyor. Dışarıdan bakıldığında evlerin içinin görünmesi onlar için rahatsız edici bir durum olarak görülmüyor.

Açık perdelerin arkasındaki düşünce

Hollanda’daki bu alışkanlık zamanla bir tür sosyal mesaj haline gelmiş durumda. Açık perdeler, toplum içinde şeffaflık ve açıklık fikrinin bir simgesi olarak kabul ediliyor.

Evlerin pencerelerinin açık olması, “saklanacak bir şey yok” anlayışını temsil ediyor. Bu durum bazı ziyaretçilere şaşırtıcı gelse de Hollandalılar için oldukça doğal bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda.

Kimi evlerde perde tamamen kaldırılmış durumda. Kimilerinde ise perde var ama genellikle kapatılmıyor. Bu da sokaktan geçen insanların evin içini görebilmesine neden oluyor.

Sabah ışığının uyku üzerindeki etkisi

Bu alışkanlığın sadece kültürel değil, sağlık açısından da bazı faydalar sağlayabileceği belirtiliyor.

Guardian’ın aktardığı bilgilere göre gece karanlığında vücutta melatonin hormonu artıyor. Bu hormon uyku düzeninde önemli bir rol oynuyor. Sabah güneş ışığının gelmesi ise biyolojik saatin yeniden ayarlanmasına yardımcı oluyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırma da ilginç bir sonuç ortaya koydu. Sabah saat 10’dan önce güneş ışığı alan kişilerin uyku kalitesinin daha iyi olduğu tespit edildi.

Perdeler açık olunca uyanmak daha kolay olabilir

Bir uyku danışmanına göre sabah uyanırken perdelerin açık olması vücudun güne daha doğal bir şekilde başlamasına yardımcı olabilir. Çünkü gün ışığı, vücudun uyanma sürecini hızlandıran önemli bir faktör olarak görülüyor.

Bu nedenle bazı uzmanlar sabah ışığının odalara girmesinin uyku düzeni üzerinde pozitif etkiler oluşturabileceğini dile getiriyor.

Hollandalıların yüzyıllardır sürdürdüğü bu alışkanlık belki ilk bakışta sıradan bir detay gibi görünüyor. Ama hem tarihsel hem de biyolojik yönleri düşünüldüğünde oldukça ilginç bir yaşam alışkanlığı olarak karşımıza çıkıyor. Bu gelenek zamanla değişir mi bilinmez ama şimdilik Hollanda sokaklarında yürüyen biri için açık perdeler hâlâ dikkat çekici bir manzara oluşturmaya devam ediyor. Hatta bazen bu durum biraz tuhaf bile gelebiliyor, ama Hollandalılar için bu oldukça olağan bir durum.