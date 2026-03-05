Karadeniz'in sert doğasında iki düşman ailenin bitmeyen kavgasını ve imkânsız bir aşkı anlatan Taşacak Bu Deniz, her hafta milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Özellikle son bölümde Eleni ile Fadime Koçari'nin karlı bir tepede hareketsiz yatarken bulunması, dizinin en çok konuşulan sahnesi oldu. Peki Taşacak Bu Deniz yarın yayınlanacak mı?

Taşacak Bu Deniz 20. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yapılan açıklamaya göre Taşacak Bu Deniz 20. bölüm, 6 Mart Cuma günü saat 20.00'de TRT1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Geçen hafta yayınlanmayan dizinin yeni bölümü, bu cuma akşamı planlandığı şekilde ekrana gelecek. Dizi ayrıca tabii platformu üzerinden de canlı olarak takip edilebiliyor.

Yeni bölümde Eleni'nin akıbeti belli oluyor

Son bölümde kaza geçiren Eleni ve Fadime, karlı bir tepede cansız bir şekilde yatarken Adil ve Esme tarafından bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Ancak hastanede yaşanan dramatik gelişme izleyicileri derinden sarstı. Eleni'nin kalbi durdu ve hayranları karakterin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için 20. bölümü iple çekiyor.

Taşacak Bu Deniz konusu ve oyuncu kadrosu

OGM Pictures yapımcılığında ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'de birbirine düşman olan Furtuna ve Koçari ailelerinin yıllardır süren kan davasını konu alıyor. Bu kavganın tam ortasında geçmişte büyük bir aşk yaşayan Adil Koçari ile Esme Furtuna'nın çalkantılı hikâyesi yer alıyor. Uzaklardan gelen Yunanlı doktor Eleni'nin Trabzon'a gelişi ise tüm dengeleri altüst ediyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak otururken, senaryoyu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor. Başrollerde Ulaş Tuna Astepe (Adil), Deniz Baysal (Esme), Burak Yörük (Oruç) ve Ava Z. Yaman (Eleni) yer alıyor. Kadrodaki diğer dikkat çeken isimler arasında Erdem Şanlı (İsmail), Zeynep Atılgan (Fadime), Burcu Cavrar (Hicran) ve Emir Çubukçu (Behçet) bulunuyor.

Çekimleri Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde gerçekleştirilen yapım, Karadeniz'in otantik yaylalarını, ormanlarını ve sahil şeridini ekrana taşıyor. Dizi dijital platformda 2 milyon aboneyi ve 1 milyar görüntülenmeyi aşarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi Media All Ödülleri'nde "En İyi Dizi" ve "En İyi Senarist" kategorilerinde iki ödül birden kazanarak eleştirmenlerin de takdirini topladı.