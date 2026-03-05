Evlerde ve küçük bahçelerde fide yetiştirenlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri kış aylarında bitkilerin zayıf kalması. Özellikle sonbahar ve kış döneminde gelişimi yavaşlayan fideler, bahar aylarına gelindiğinde yeterince güçlenemediği için kaybedilebiliyor. Bu durum da üreticinin hasattan elde edeceği geliri düşürebiliyor.

Ancak evde hazırlanabilen basit bir karışımın fidelerin kök gelişimini destekleyebileceği ifade ediliyor. Üstelik bu karışım için özel bir ürün gerekmiyor. Mutfakta bulunan birkaç basit malzeme yeterli oluyor.

Evde hazırlanan karışım kök gelişimini destekliyor

Fidelerin kök çevresini desteklemek için hazırlanan karışımın temelinde domates salçası bulunuyor. Salça, düşük miktarda da olsa potasyum ve çeşitli mineraller içeriyor. Ayrıca organik salçanın topraktaki yararlı mikroorganizmalar için bir besin kaynağı oluşturduğu belirtiliyor.

Karışımı hazırlamak oldukça basit. Bir litre kaynar olmayan sıcak suya bir çay kaşığı domates salçası ekleniyor ve iyice karıştırılıyor. Hazırlanan karışım yaklaşık bir saat kadar dinlendirilerek bekletiliyor.

Bekleme süresinin ardından karışıma göz kararı çok az miktarda kuru maya ekleniyor. Maya, toprakta hareketliliği artıran faydalı mantarlar ve B vitaminleri içerdiği için kök çevresindeki canlılığı destekleyebiliyor.

Sulama suyu gibi kullanmak doğru değil

Hazırlanan karışımın kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Uzmanlar, bu sıvının sulama suyu gibi bol miktarda kullanılmasının yanlış olacağını söylüyor.

Karışım, daha önce nemlendirilmiş toprağa her fide için yaklaşık bir çay kaşığı kadar dökülerek uygulanıyor. Amaç kök çevresini hafifçe beslemek. Fazla kullanımın bitkiye fayda sağlamadığı, aksine çürümeye neden olabileceği belirtiliyor.

İkinci adımda ekmek suyu öneriliyor

Doğal karışımın uygulanmasından yaklaşık bir hafta sonra ikinci bir destek yapılabiliyor. Bunun için bir litre sıcak suyun içine küçük bir parça tam buğday ya da çavdar ekmeği bırakılıyor.

Ekmek parçaları suyun içinde bir gün bekletiliyor. Daha sonra oluşan sıvı süzülüyor ve içine yalnızca bir damla iyot ekleniyor. İyot temel bir bitki besini sayılmasa da çok az miktarda kullanımı tercih edilebiliyor.

Bu sıvının da ölçülü kullanılması gerektiği belirtiliyor.

Işık ve toprak dengesi unutulmamalı

Ev yapımı karışımlar bitkilere destek sağlasa da tek başına yeterli bir besin kaynağı olarak görülmüyor. Bahçe bitkileri için olgun kompost, solucan gübresi ya da iyi yanmış çiftlik gübresi gibi seçeneklerin daha güvenli olduğu ifade ediliyor.

Bunun yanında fidelerin yeterli ışık alması da büyük önem taşıyor. Bitkilerin günde yaklaşık 12 ile 14 saat arasında ışık görmesi gerektiği belirtiliyor. Yetersiz ışık alan fideler, ne yapılırsa yapılsın ince ve uzayan bir yapı gösteriyor.

Bu nedenle pencere önü yetiştiriciliğinde gerekirse bitki lambası kullanılabileceği ifade ediliyor. Uzmanlara göre dengeli toprak, yeterli ışık ve ölçülü besleme bir araya geldiğinde fidelerin gelişimi daha sağlıklı oluyor. Aksi halde hazırlanan karışımlar tek başına mucize yaratmıyor, sadece küçük bir destek sağlıyor.