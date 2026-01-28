Ülkü Hilal Çiftçi kimdir ve Yeraltı dizisinde hangi karakteri canlandırıyor? İlginç bir tesadüf olarak Ülkü Hilal Çiftçi, 2014 yılında Elif dizisinde de Melek adlı bir karaktere hayat vermişti. Şimdi ise Yeraltı dizisinde yine aynı isimle izleyici karşısına çıkıyor. Peki Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?

Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009 tarihinde Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 17 yaşında olan genç oyuncu, Oğlak burcuna sahip. Çiftçi, henüz 4 yaşındayken reklam filmleriyle kamera karşısına geçti ve küçük yaşta oyunculuk kariyerine başladı.

Ülkü Hilal Çiftçi boyu ve fiziksel özellikleri

Ülkü Hilal Çiftçi 1.65 cm boyunda ve yaklaşık 55 kg ağırlığındadır. Ela gözleri ve kahverengi saçlarıyla dikkat çeken genç oyuncu, fiziksel özellikleriyle de beğeni topluyor.

Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesi

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, annesi ise Kader Çiftçi'dir. Babası Ünal Çiftçi de oyunculuk yapmış ve bir dönem Karadayı dizisinde Ziya karakterini canlandırmıştır. Ayrıca eski pizza şefi olan baba Çiftçi, kızını İstanbul'a getirip ajansa yazdırdıktan sonra oyunculuk kariyerinin başlamasını sağladı. Ülkü Hilal'in kız kardeşi Gökçen Bilge Çiftçi de oyuncu olup Babamın Günahları dizisinde rol almıştır.

Ülkü Hilal Çiftçi hangi dizilerde oynadı?

Genç oyuncu, yaklaşık 13 yıllık kariyerinde birçok önemli yapımda yer aldı. İşte Ülkü Hilal Çiftçi'nin oynadığı diziler:

Karadayı (2014) - Zeynep karakteri

(2014) - Zeynep karakteri Elif (2014) - Melek karakteri

(2014) - Melek karakteri Arka Sokaklar (2013) - Duru karakteri

(2013) - Duru karakteri O Hayat Benim (2015-2016) - Cimcime karakteri

(2015-2016) - Cimcime karakteri İki Dünya Arasında (2015) - Elif karakteri

(2015) - Elif karakteri Kırgın Çiçekler

Kardeş Payı

Adı Zehra (2018) - Mine Kurdoğlu karakteri

(2018) - Mine Kurdoğlu karakteri Tozkoparan İskender - Duygu karakteri

- Duygu karakteri Gülümse Kaderine

Dönence (2023) - Gülce karakteri

(2023) - Gülce karakteri İnci Taneleri (2024) - Ayça karakteri

(2024) - Ayça karakteri Yeraltı (2026) - Melek karakteri

Ülkü Hilal Çiftçi Yeraltı dizisinde hangi rolde?

Ülkü Hilal Çiftçi, NOW TV'nin yeni dizisi Yeraltı'da Melek karakterine hayat veriyor. Suç dünyasının karanlık yüzünde geçen dizide, genç oyuncunun canlandırdığı Melek karakteri hikayeye duygusal derinlik katıyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide Çiftçi, yetenekli performansıyla dikkat çekiyor.

Ülkü Hilal Çiftçi'nin Instagram hesabı

Sosyal medyayı aktif kullanan Ülkü Hilal Çiftçi'nin resmi Instagram hesabı @ulkuhilalciftciofficial olup yaklaşık 513 bin takipçiye sahip. Ayrıca oyuncunun resmi web sitesi ulkuhilalciftci.com adresinde yayında.